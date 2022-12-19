C e financement servira à la réfection, à l’extension et à l’approfondissement des murs de quai du port afin de faciliter l’accès des navires de plus grande taille.

Le projet appuie un pôle majeur de transport maritime européen et revêt une importance stratégique pour l’économie lituanienne.

Un transport maritime plus écologique et l’action climatique sont au cœur de ce projet.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la direction du port maritime national de Klaipėda ont signé aujourd’hui un accord de prêt de 65 millions d’EUR pour le développement de ce port en Lituanie. Principale liaison portuaire du pays, Klaipėda fait partie du corridor RTE-T mer du Nord-Baltique et c’est l’un des plus grands complexes portuaires de la mer Baltique.

L’objectif principal du projet est de faire en sorte que le port maritime puisse accueillir des navires de plus grande taille et donc accroître sa productivité. Le pôle de transport servira à diverses marchandises et cargaisons. Dans le cadre de la nouvelle politique de prêts de la BEI dans le secteur des transports, la décarbonation des ports ainsi que l’action pour le climat et la durabilité environnementale sont des priorités pour la Banque.

« L’accord de financement que nous avons signé aujourd’hui nous permettra de poursuivre la mise en œuvre de notre vision ambitieuse d’un port moderne et durable, offrant des services de très grande qualité. Nous souhaitons accueillir les plus grands navires pouvant entrer en mer Baltique. Une infrastructure adéquate – la profondeur du port, des murs de quai modernes, un réseau ferroviaire pratique au sein du port – est une condition préalable pour transformer cette vision en réalité. Nous nous réjouissons que la direction du port soit capable d’emprunter constamment à des conditions avantageuses et que ce contrat avec la BEI ne fasse pas exception », a déclaré Algis Latakas, directeur général du port maritime national de Klaipėda.

« À la BEI, nous sommes heureux de soutenir le développement du port maritime de Klaipėda », a déclaré aujourd’hui Thomas Östros, vice-président de la BEI, lors de la cérémonie de signature à Vilnius. « Le projet revêt une importance stratégique pour l’économie lituanienne et le développement du transport maritime en Europe, car il facilite également le passage du transport routier au transport maritime. L’accélération de la transition écologique est l’une des priorités majeures de la BEI, et elle ne s’opérera pas sans les entreprises et les institutions financières qui planifient et mettent en œuvre des projets d’investissement concrets. »

Marius Skuodis, ministre des transports et des communications de la Lituanie, a souligné l’importance que revêt le port de Klaipėda pour l’économie lituanienne : « Le port de Klaipėda est l’un des plus grands pôles de transport de Lituanie. Il fournit à nos entreprises un accès aux marchés internationaux et assure l’indépendance énergétique de la Lituanie. Au fil des ans, nous avons constamment investi dans les infrastructures du port et nous nous engageons à poursuivre nos projets d’investissement afin d’assurer la compétitivité du port dans la région. »

Le prêt de la BEI viendra compléter le financement des subventions de l’UE (77 millions d’EUR) et de la Banque nordique d’investissement (prêt de 68 millions d’EUR signé début 2020, dont une partie cofinancera le projet de la BEI).

En début d’année, la BEI a également annoncé qu’elle fournissait un soutien consultatif à l’autorité lituanienne des voies navigables (LIWA) afin de promouvoir le transport vert de marchandises par navigation intérieure entre Klaipėda et Kaunas, qui sont deux grandes villes. N’impliquant aucune émission de CO 2 , ce projet jouera un rôle déterminant dans la revitalisation du transport de marchandises sur le plus grand fleuve de Lituanie.

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

La nouvelle politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports, approuvée en juillet 2022, définit les priorités de la BEI en matière d’appui au secteur des transports, dans le droit fil de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. Cette politique définit les priorités d’investissement de la BEI dans le financement du déploiement de nouvelles technologies innovantes, ainsi que de projets matures, alignés sur l’accord de Paris, essentiels pour permettre la transition du secteur des transports vers la décarbonation et la dépollution, la sûreté et la sécurité, l’accessibilité, l’écologisation et l’efficacité (SAGE, pour Security, Accessibility, Greenness and Efficiency). Concernant le transport maritime, la Banque finance en priorité le développement d’infrastructures portuaires stratégiques, ainsi que la transformation numérique et la décarbonation des ports.

La direction du port maritime national de Klaipėda est chargée du développement des infrastructures et de la sécurité de la navigation de ce port, qui est l’un des plus grands pôles de transport de la mer Baltique. La direction du port investit constamment dans la modernisation des quais, des travaux de dragage, le réseau ferroviaire du port et d’autres projets pour assurer la compétitivité du port.

Les plus grands projets de développement pour l’avenir comprennent un nouveau terminal à conteneurs de 100 ha, une infrastructure d’installation de parcs éoliens en mer et une profondeur portuaire de 17 mètres, soit le maximum nécessaire en mer Baltique. Au cours des 12 dernières années, le volume des cargaisons du port de Klaipeda a augmenté de 63 %, passant de 27,9 millions de tonnes en 2009 à 45,6 millions de tonnes en 2021.