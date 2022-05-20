© LIWA

Le projet est axé sur le rétablissement du transport de marchandises par navigation intérieure entre les deux grandes villes lituaniennes de Klaipėda et Kaunas.

Par l’intermédiaire de la Plateforme européenne de conseil en investissement, la BEI fournit un soutien consultatif à l’autorité lituanienne des voies navigables (LIWA) afin d’accroître l’écologisation des infrastructures de transport dans le pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’autorité lituanienne des voies navigables ont signé un accord portant sur des services consultatifs, l’objectif étant de soutenir la construction de navires de transport électriques à émission nulle afin d’ouvrir le transport de marchandises entre les deux grandes villes de Klaipėda et Kaunas. Fin 2021, un ambitieux projet de mise en place d’un remorqueur électrique a été lancé en Lituanie. Ce projet, qui n’occasionnera pas d’émissions de CO 2 , jouera un rôle crucial dans la revitalisation du transport de marchandises sur le plus grand fleuve de Lituanie, le Niémen (ou Nemunas en lituanien), et dans le développement de chaînes de transport plus vertes dans le pays.

Des experts de la BEI et des prestataires externes mobilisés par la Plateforme européenne de conseil en investissement prodigueront des conseils à la LIWA en vue de l’analyse de la faisabilité du projet et de ses options de financement. La BEI, par l’intermédiaire de la Plateforme de conseil, fournira également un éclairage sur le marché des fournisseurs et des opérateurs, ainsi que sur les éventuels problèmes de réglementation et de concurrence.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des activités de la Banque dans les pays baltes : « Je suis heureux que les services de conseil de la BEI soutiennent ce projet innovant d’infrastructures de transport, qui contribuera à la réalisation des ambitions climatiques de la Lituanie en réduisant considérablement la pollution atmosphérique et la circulation. La BEI est déterminée à faire bénéficier de ses conseils et de ses financements des projets d’investissement qui favorisent des solutions innovantes et vertes pour les transports dans l’Union européenne. »

Vladimiras Vinokurovas, PDG de la LIWA : « L’autorité lituanienne des voies navigables administre les voies de navigation intérieure d’importance nationale. Elle prévoit d’adopter une démarche respectueuse du climat, et l’investissement proposé dans le transport électrique de marchandises apportera une contribution positive significative à la réduction de l’empreinte carbone des transports au niveau national en remplaçant des camions à combustibles fossiles par des barges électriques. Toutes les entreprises lituaniennes, en particulier celles qui appartiennent à l’État, doivent s’efforcer de prendre un virage vert et d’assurer une économie durable en considérant non seulement le résultat final, mais aussi tous les maillons intermédiaires. À mesure que les chaînes logistiques deviennent plus durables, des solutions de pointe, qui offrent un maximum d’avantages, sont intégrées pour former une seule et unique chaîne. Le transport fluvial est le mode de transport le plus écologique, le moins accidentogène, le moins limité et le plus rentable de tous. »

Informations générales

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise le repérage, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. S’appuyant sur le succès de la Plateforme de conseil et d’autres programmes en la matière, la BEI et la Commission européenne sont convenues de fournir une expertise technique, financière et stratégique aux promoteurs de projets, aux autorités régionales et nationales et aux intermédiaires financiers dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.

L’autorité lituanienne des voies navigables administre les voies de navigation intérieure d’importance nationale. Elle administre et exploite les voies de navigation intérieure de la République de Lituanie, supervise et assure leur entretien et crée des conditions appropriées pour la navigation sur les voies intérieures d’importance nationale dans le cadre du programme du ministère des transports et des communications du pays.