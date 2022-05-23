© Teltonika

Les ressources mises à disposition serviront à financer les activités de recherche-développement et l’agrandissement des installations de production d’une entreprise à la pointe de l’innovation basée sur l’internet des objets (IoT) qui propose des solutions innovantes telles que des localisateurs de véhicules, des GPS et des modems.

L’opération permettra également de renforcer les capacités d’innovation et le paysage industriel de l’Union européenne dans l’un des secteurs technologiques qui croît le plus rapidement sur le marché mondial.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a prêté 50 millions d’EUR à Teltonika IoT Group pour lui permettre d’accélérer ses activités de recherche, de développement et d’innovation dans les réseaux sans fil et les technologies de communication. Ces fonds serviront également à financer l’agrandissement et la modernisation des installations de fabrication de l’entreprise, qui, contrairement à celles de ses principaux concurrents directs, sont basées en Europe (Lituanie).

« Travailler avec un partenaire faisant autorité comme la Banque européenne d’investissement est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie pour bâtir une entreprise innovante et durable », a déclaré Arvydas Paukštys, président de Teltonika IoT Group. « Ce financement nous aidera à garantir la bonne mise en œuvre de notre plan d’investissement pour les années à venir. Nous affecterons ce prêt à trois domaines. Tout d’abord, nous achèverons la construction du technopôle de Teltonika à Molėtai et nous achèterons l’équipement nécessaire. Ensuite, nous augmenterons la capacité de production de Teltonika EMS dont les activités sont basées à Vilnius, et assurerons le financement de nouvelles activités de recherche-développement. Nous connaissons une croissance rapide et avons prévu de nombreux investissements, et des financements supplémentaires accéléreront la mise en œuvre des projets. »

En outre, ces investissements devraient contribuer à créer des emplois hautement qualifiés supplémentaires en Lituanie. Le technopôle de Teltonika à Molėtai créera à lui seul 500 emplois. Arvydas Paukštys note que ces investissements contribueront efficacement à la durabilité et à la réduction des émissions de CO 2 , alors même que Teltonika entend lancer la production à grande échelle de chargeurs de véhicules électriques intelligents et fiables. Au cours des 10 prochaines années, Teltonika IoT Group prévoit de réaliser de nombreux projets, y compris le démarrage d’une filière de semi-conducteurs en Lituanie.

Le financement de la BEI, au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), soutient une entreprise privée européenne hautement innovante qui cherche à renforcer sa position concurrentielle sur un marché de produits à forte valeur ajoutée. En lui permettant d’accéder à des ressources à long terme, la BEI réaffirme son engagement dans le soutien à la RDI. L’innovation et le développement des compétences sont des éléments essentiels pour parvenir à une croissance équilibrée et créer des emplois nécessitant un degré élevé d’expertise.

« Parce que nous considérons l’internet des objets comme un secteur d’importance stratégique, nous nous réjouissons de soutenir Teltonika IoT Group, qui est basé en Lituanie », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « À l’ère de l’hyperconnectivité, l’internet des objets représente la base de l’un des secteurs technologiques à la croissance la plus rapide dans lequel d’innombrables innovateurs fournissent des logiciels et du matériel applicables à tous les domaines, et cette technologie fait de plus en plus partie de notre vie quotidienne. Grâce à ce concours financier, nous contribuons non seulement à créer et à maintenir des emplois dans un secteur éminemment innovant, mais nous renforçons aussi automatiquement la compétitivité de l’Union européenne sur ce marché en forte croissance. »

Informations générales

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi communément appelé « plan Juncker ». Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet à la BEI d’investir dans un plus grand nombre de projets qui sont souvent également plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS devraient permettre de mobiliser 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de petites et moyennes entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne.

Teltonika est un groupe en croissance rapide, basé sur la technologie de l’internet des objets, qui emploie environ 2 000 personnes à travers le monde. Les toutes nouvelles technologies de Teltonika et son expérience considérable en matière de conception et de fabrication lui permettent de produire des objets connectés sûrs et de haute qualité. L’entreprise est fière de pouvoir fabriquer en Lituanie des objets connectés uniques ; elle s’efforce de devenir un chef de file mondial du développement et de la fabrication de solutions IoT sans équivalent qui aident les gens dans le monde entier. Dans son usine de production moderne située à Vilnius, en Lituanie, Teltonika a déjà fabriqué plus de 16 millions d’appareils connectés.