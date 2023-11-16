La BEI a signé un accord de financement de 25 millions d’EUR avec l’entreprise lituanienne Klaipėdos Vanduo. Les investissements porteront principalement sur l’agrandissement et la rénovation du réseau local d’approvisionnement en eau.

La collecte et le traitement des eaux pluviales et des eaux usées feront également l’objet d’une mise à niveau qui favorisera le respect des exigences en matière de qualité, d’environnement et de santé.

Le projet vise à adapter le système des eaux pluviales de la région de Klaipeda aux changements climatiques et à renforcer l’efficacité du système d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans une région relevant de l’objectif de cohésion de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 25 millions d’EUR avec Klaipėdos Vanduo, l’entreprise municipale des eaux de Klaipeda en Lituanie, à l’appui de son programme d’investissement 2023-2026. Les investissements viseront à adapter à la fois l’approvisionnement en eau et la gestion des eaux pluviales et des eaux usées aux évolutions futures. Le plan de financement comprend la construction et la rénovation de réseaux d’approvisionnement en eau, d’égouts et de collecte des eaux pluviales, ainsi que l’agrandissement, la réhabilitation et la modernisation d’installations d’approvisionnement en eau, de stations d’épuration des eaux usées et des eaux pluviales et de leurs infrastructures connexes. Enfin, l’acquisition de compteurs d’eau, d’équipements et de machines d’exploitation et de maintenance, ainsi que des investissements visant à améliorer les systèmes TIC, sont également couverts.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Les investissements de Klaipėdos Vanduo sont à la fois opportuns et nécessaires, en particulier lorsque des phénomènes météorologiques extrêmes qui se manifestent dans le monde entier risquent de nuire à un accès adéquat à l’eau, y compris pour les citoyens de l’UE. La BEI se réjouit de poursuivre son partenariat avec Klaipėdos Vanduo et de renforcer son soutien au secteur lituanien de l’eau grâce à ce financement. La façon dont nous gérons et traitons notre eau peut avoir des conséquences majeures, pour notre santé d’abord et avant tout, mais certainement aussi pour l’économie locale. »

Benitas Jonikas, PDG de Klaipėdos Vanduo : « Le financement de la Banque européenne d’investissement nous permettra de réaliser les objectifs fixés et de répondre également aux exigences environnementales. Il s’agit de projets durables et de long terme et, en même temps, d’un investissement dans l’avenir. Il ne fait aucun doute que ces investissements contribueront de manière significative à l’efficacité de l’entreprise et à la mise en œuvre des services. Ils permettront d’éviter les inondations par les eaux de surface pendant les épisodes pluvieux, d’améliorer la qualité de l’eau potable fournie aux clients et de réduire la pollution de l’environnement. Ce prêt constitue une injection financière importante. »

Le projet vise à améliorer la fiabilité et le caractère abordable des services d’approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées, ce qui aura un effet positif pour les personnes vivant dans la zone de desserte de Klaipeda. En outre, les investissements soutiendront les efforts déployés en matière d’atténuation des changements climatiques, d’adaptation à leurs effets et de durabilité environnementale, car ils permettront à Klaipėdos Vanduo de produire de l’énergie d’origine renouvelable, de diminuer sa consommation énergétique, de mieux gérer les conséquences des pluies plus fréquentes et intenses dues au dérèglement climatique et de réduire la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface. Par le financement d’infrastructures liées à l’eau qui engendrent des effets induits positifs en matière d’environnement, de santé publique et de climat, le projet permettra d’améliorer la qualité de vie de la population locale.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Ces cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a financé en Lituanie des projets à hauteur de plus de 1,6 milliard d’EUR.

Klaipėdos Vanduo est la troisième entreprise d’approvisionnement en eau de Lituanie. Elle dessert quelque 185 000 clients dans la ville et l’agglomération de Klaipeda, dans le comté du même nom.