Ce concours vise à améliorer l’accès au financement dans les pays baltes, en mettant l’accent sur le soutien à la transition écologique.

Cet accord permettra la mise à disposition plus de 332 millions d’EUR de nouveaux financements pour les entreprises.

Ce prêt supplémentaire est destiné aux PME et aux ETI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Luminor Bank AS ont signé aujourd’hui un accord de 115 millions d’EUR visant à faciliter l’octroi de prêts supplémentaires aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Le panachage du prêt de la BEI avec les ressources de Luminor se concrétisera par plus de 332 millions d’EUR de nouveaux financements assortis de conditions plus favorables pour les entreprises des pays baltes.

Le prêt vise à stimuler la croissance dans les pays baltes, en mettant l’accent sur le soutien à la transition écologique de l’économie. Ce financement sera utilisé pour des investissements qui contribueront à la réduction des émissions globales de gaz à effet de serre, tout en aidant les pays baltes à atteindre les objectifs climatiques de leur stratégie nationale. Environ 85 % des financements mis à disposition par la BEI devraient bénéficier aux régions relevant de l’objectif de cohésion et contribuer ainsi à réduire les disparités régionales en matière de revenus.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans la région : « Les pays baltes sont dynamiques et tournés vers l’avenir, leur économie s’orientant de plus en plus vers la transition écologique. En ayant cela à l’esprit, il est essentiel d’améliorer l’accès à un financement adéquat pour les PME et les ETI afin de garantir la viabilité financière de leurs projets et de leur croissance et, à terme, soutenir l’emploi et la cohésion sociale en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. »

Palle Nordahl, directeur financier de Luminor : « La mission de Luminor est d’améliorer la santé financière de nos clients et des pays baltes et, bien que les perspectives économiques restent incertaines dans toute l’Europe, cette initiative renforcera encore notre volonté d’appuyer les PME à mesure que la demande de prêts se redresse. Nous saluons également l’engagement de la BEI à financer des investissements qui favorisent la transition vers une économie plus verte, tout en stimulant la croissance économique dans nos pays. »

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos de Luminor

Première banque indépendante des pays baltes, Luminor est le troisième fournisseur de services financiers de la région. Elle répond aux besoins financiers des particuliers, des familles et des entreprises. Elle a pour mission d’améliorer la santé financière de ses clients et des pays baltes, ainsi que d’appuyer leur croissance.