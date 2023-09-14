LUMINOR LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

The operation will provide funding to Luminor Bank AS (''Borrower'') and will support the development of financing opportunities. Firstly, it will facilitate additional lending to Baltic SMEs and Midcaps. The blending of EIB loan at attractive pricing with Luminor's own resources will enable the Borrower to offer more favourable financing conditions (longer maturities, lower and flexible rates) to final beneficiaries. Luminor is a repeat counterparty of the EIB and has developed in-depth experience in implementing EIB product through its network of branches in the targeted region.

Furthermore, approximately 85% of the finance unlocked by the EIB is expected to benefit cohesion areas and as such, help reduce regional disparities per the EU's cohesion policy. Lastly, at least 20% of the finance is expected to be used in financing Climate Action & Environmental Sustaiability ("CA&ES'') projects which will accelerate the green transition of the three Baltic economies.