Une subvention de l’UE de 12 millions d’EUR viendra compléter le prêt, pour améliorer les liaisons internes et permettre à l’ensemble de la région de bénéficier d’avantages économiques à long terme.

Le projet prévoit la remise à neuf de 128 km du corridor ferroviaire vital nord-sud en Moldavie, qui facilitera les échanges commerciaux et la circulation entre la Moldavie, l’Ukraine et l’Europe. Cette opération revêt une importance particulière dans le contexte de l’initiative des corridors de solidarité de l’UE.

Le projet contribuera à réduire les encombrements de la circulation et à améliorer la durabilité environnementale, conformément aux objectifs de l’initiative Global Gateway de l’UE.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) spécialisée dans le financement du développement, a signé un accord de prêt de 41,2 millions d’EUR avec l’État moldave pour la remise à neuf des infrastructures ferroviaires du pays. Complété par une subvention à l’investissement de l’UE de 12 millions d’EUR annoncée lors du forum Global Gateway en début d’année, ce financement améliorera les liaisons sur le territoire moldave et offrira une voie d’exportation cruciale pour l’Ukraine, favorisant ainsi la résilience économique et la stabilité de la région.

L’élément central du projet est la rénovation du corridor ferroviaire nord-sud de la Moldavie. Sur les 370 km du tracé, environ 128 km seront remis à neuf, et 50 aiguillages en gare seront remplacés. Cet axe constitue un lien essentiel entre l’ouest de l’Ukraine et les principaux ports sur le Danube et la rivière Prut, donnant accès aux eaux internationales. La modernisation de la liaison ferroviaire existante entre la Moldavie et l’Ukraine vise à stimuler les échanges commerciaux et promet des retombées positives importantes sur les exportations ukrainiennes et sur l’économie de la Moldavie, notamment dans le contexte de l’initiative des corridors de solidarité UE-Ukraine.

Ce projet sera mis en œuvre par l’opérateur des chemins de fer moldaves (Calea Ferată din Moldova) et est axé sur la remise en état des infrastructures ferroviaires sur le corridor Vălcineț-Ungheni-Chisinau-Căinari, en Moldavie. Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale à l’échelle du pays, qui vise l’amélioration des infrastructures ferroviaires existantes et l’harmonisation à long terme du réseau ferroviaire de la Moldavie avec les normes et pratiques de l’UE.

Cette initiative facilitera le trafic routier et frontalier par le transfert du fret de la route vers le rail, tout en améliorant la mobilité et en réduisant l’impact environnemental. Elle s’inscrit dans le droit fil des objectifs de la stratégie Global Gateway de l’UE en matière de transports durables, en contribuant à une logistique plus verte et plus efficace.

Petru Rotaru, ministre moldave des finances : « La mise en œuvre du projet aura diverses retombées positives, dont la diminution de la durée des trajets en train, l’accroissement de la part de marché du transport ferroviaire pour les marchandises lourdes et volumineuses, la réduction de la charge sur les infrastructures routières, l’atténuation de l’usure des routes et l’amélioration de la sécurité routière. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Moldavie : « La Moldavie devient une plateforme essentielle pour le commerce et le transit et l’amélioration de ses infrastructures de transport est donc primordiale. Je me réjouis que notre financement contribue à renforcer la résilience du réseau ferroviaire moldave et à améliorer sa connectivité avec l’Ukraine et l’Europe, apportant ainsi des avantages économiques considérables. La Moldavie aspire à rejoindre l’UE et nous sommes fermement déterminés à l’aider à aligner ses réseaux et ses infrastructures sur les normes européennes pour faciliter son intégration renforcée dans le marché de l’UE et la soutenir sur la voie de l’adhésion à l’UE. La Moldavie peut compter sur l’appui tant technique que financier de la banque de l’UE pour moderniser ses infrastructures grâce à des projets de qualité. »

Jānis Mažeiks, ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République de Moldavie : « Ce financement renforcera la résilience des infrastructures ferroviaires moldaves, améliorera les liaisons entre la Moldavie et l’Ukraine et l’Europe, et bénéficiera à l’économie du pays. La Moldavie devenant partie intégrante du réseau transeuropéen de transport (circulation des personnes, des marchandises et des services), il est impératif de moderniser ses infrastructures de transport. Compte tenu du statut de candidat et des aspirations à l’adhésion à l’Union européenne de la Moldavie, nous continuerons à soutenir le pays et à améliorer toutes les voies nécessaires. »

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

BEI Monde et la Moldavie : depuis qu’elle a établi sa présence en Moldavie en 2007, la BEI a consacré plus de 1,19 milliard d’EUR à 33 projets, en soutenant les objectifs stratégiques de l’UE dans de nombreux secteurs, comme les transports, l’énergie, les PME, l’agriculture et les infrastructures municipales. En 2022, elle a signé de nouveaux prêts pour un montant record de 250 millions d’EUR avec le secteur public en Moldavie. En 2023, elle a octroyé son premier prêt à une entreprise en Moldavie, pour un projet de 30 millions d’USD avec Premier Energy Distribution, le gestionnaire privé du réseau de distribution d’électricité moldave, afin d’améliorer la qualité et la fiabilité du réseau électrique.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes éducatifs, de santé et de recherche. La stratégie Global Gateway incarne une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

L’initiative des corridors de solidarité UE-Ukraine a été mise en place pour faire face aux défis auxquels l’Ukraine est confrontée en raison de l’invasion à grande échelle de son territoire par la Russie, et en particulier du blocus de ses ports sur la mer Noire. Ces corridors constituent des itinéraires logistiques de substitution qui s’appuient sur divers modes de transport, y compris des axes traversant la Moldavie, pour relier l’Union européenne à l’Ukraine. Cette initiative, lancée par la Commission européenne en mai 2022, vise à faciliter les exportations agricoles de l’Ukraine et les échanges bilatéraux avec l’Union européenne, fortement pénalisés par la guerre.