Le financement signé permettra le déploiement de plus de 1 800 bornes de recharge ultrarapide pour les véhicules électriques dans la péninsule ibérique.

L’opération soutiendra l’électrification du secteur du transport routier et la transition vers un modèle de mobilité plus durable.

Les bornes de recharge ultrarapide permettent aux utilisateurs de véhicules électriques de recharger jusqu’à 80 % de leur batterie en une dizaine de minutes, selon le modèle de véhicule.

Le prêt accordé contribuera à la réalisation de l’objectif du plan REPowerEU visant à accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 150 millions d’EUR à Cepsa pour le déploiement de plus de 1 800 bornes de recharge ultrarapide dans ses stations-services en Espagne et au Portugal. Le projet s’inscrit dans la stratégie de Cepsa ayant pour but d’installer des bornes de recharge ultrarapide dans la plupart de ses stations-services au cours de cette décennie. Ce financement encourage l’électrification et la décarbonation de la mobilité routière, accélérant la transition vers un modèle plus durable, et vient étayer la stratégie de décarbonation de Cepsa « Positive Motion ».

« Ce prêt illustre une fois de plus l’engagement de la BEI en faveur d’une mobilité durable, dont deux piliers majeurs sont l’électrification et la décarbonation du transport routier. La mise en place d’infrastructures de recharge électrique accessibles à toute la population est essentielle pour accélérer la transition vers la mobilité électrique et réduire les émissions d’un secteur clé à des fins de neutralité carbone dans l’Union européenne. Pour atteindre ces objectifs, une collaboration étroite avec des entreprises engagées dans la décarbonation est déterminante », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, lors de la cérémonie de signature à Madrid.

Maarten Wetselaar, PDG de Cepsa, a indiqué, pour sa part : « Dans notre stratégie « Positive Motion », la décarbonation du transport routier et la mobilité durable jouent un rôle fondamental. Par conséquent, pour faire de la mobilité électrique une réalité et favoriser la demande des utilisateurs, nous misons sur une recharge ultrarapide qui permet d’effectuer des trajets interurbains en véhicule électrique sans que le temps de recharge ne soit un frein. Nous remercions la BEI pour son soutien à ce projet, qui nous permet de poursuivre l’installation de bornes de recharge ultrarapide dans plus de la moitié de nos stations-services en Espagne et au Portugal.

Les fonds engagés contribueront à la réalisation de l’objectif de l’UE concernant la mise en service d’un million de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les routes européennes d’ici 2025 et, partant, la décarbonation progressive du secteur des transports. Aujourd’hui, le transport routier représente environ 73 % de l’ensemble des émissions des transports dans l’Union européenne, le plaçant parmi les secteurs économiques les plus émetteurs de gaz à effet de serre.

Le projet répond aux objectifs de la Stratégie de mobilité intelligente et durable de l’Union européenne et s’inscrit dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe de la Commission européenne. Plus de 70 % des bornes de recharge se situeront dans des régions dont le revenu par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union européenne, contribuant ainsi à l’objectif transversal de la BEI visant à promouvoir la cohésion sociale et économique.

Le prêt fait également partie du programme d’actions de la BEI destiné à soutenir le plan REPowerEU, à garantir la sécurité énergétique et à réduire la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Réseau de recharge ultrarapide de Cepsa

Cepsa déploie dans ses stations-services espagnoles et portugaises un vaste réseau de recharge ultrarapide, composé de bornes d’au moins 150 kW qui sont réparties le long des principaux axes et voies de communication. L’entreprise a déjà installé plus de 130 bornes de recharge ultrarapide et s’attache actuellement à la mise en service de 330 bornes supplémentaires, son objectif pour 2030 étant d’atteindre le nombre de 1 000 stations-services équipées. Les bornes de recharge ultrarapide permettent aux utilisateurs de véhicules électriques de recharger jusqu’à 80 % de leur batterie en une dizaine de minutes, selon le modèle de véhicule.

La BEI et les transports durables

La BEI finance des projets qui favorisent des transports plus écologiques, plus sûrs et plus accessibles, conformément à sa Politique de prêt dans le secteur des transports, actualisée en juillet 2022 à la suite de l’adoption de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat et du Pacte vert pour l’Europe. Cette politique énonce les priorités d’investissement qui permettront de relever les défis du secteur des transports et qui, par conséquent, auront un impact plus important sur sa transformation au profit d’un modèle plus durable. La sécurité, l’accessibilité, le respect de l’environnement et l’efficacité sont les quatre principaux piliers interdépendants du transport durable. En 2022, le Groupe BEI a financé des projets à hauteur de plus de 10 milliards d’EUR pour favoriser des transports plus durables. En Espagne, ces financements ont atteint 1,598 milliard d’EUR cette même année. Au Portugal, le volume de prêt destiné à accroître la durabilité des régions et des villes a dépassé 360 millions d’EUR en 2022.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur des transports, cliquez ici.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a prêté plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de la transition énergétique en Europe. Cette priorité de la BEI, qui est la banque européenne du climat, a permis à l’Espagne de bénéficier au cours du même exercice d’un montant record de 3,197 milliards d’EUR affectés au financement de projets à l’appui des énergies durables et des ressources naturelles (plaçant le pays au deuxième rang de l’UE en matière de volume de financement). Au Portugal, ce type de soutien a atteint 650 millions d’EUR en 2022. Ces investissements aident l’Europe à accélérer la transition au profit des énergies durables et à surmonter la crise provoquée par la réduction soudaine de l’approvisionnement en gaz russe du fait de l’agression injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds alloués aux projets relevant du plan REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance européenne vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. Ce volume de financement supplémentaire s’ajoute au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies durables et représente une augmentation de 50 % par rapport à la dotation initiale de 30 milliards d’EUR affectée à REPowerEU et annoncée en octobre 2022.

La BEI a également décidé d’élargir l’éventail des secteurs admissibles afin de stimuler le financement de l’industrie manufacturière de l’UE spécialisée dans des technologies stratégiques de pointe et neutres en carbone, ainsi que dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Ces financements supplémentaires seront affectés d’ici 2027 et, au total, ils devraient mobiliser des investissements de plus de 150 milliards d’EUR dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

Informations générales

BEI

En 2022, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a signé en Espagne un volume de financement total supérieur à 9,9 milliards d’EUR, dont un soutien record à des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale.

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un instrument de financement de l’UE destiné à stimuler la croissance, l’emploi et la compétitivité par des investissements ciblés dans les infrastructures au niveau européen.

Cepsa et la durabilité

Grâce à sa stratégie 2030, « Positive Motion », Cepsa entreprend actuellement une transformation profonde dans le but de décarboner son activité et d’aider ses clients à relever leurs propres défis en matière de décarbonation. À cette fin, l’entreprise investira entre 7 et 8 milliards d’EUR au cours de cette décennie, dont environ 60 % seront destinés aux activités durables liées à la mobilité électrique et à la production de molécules vertes, principalement l’hydrogène renouvelable et les biocarburants.

En outre, Cepsa souhaite aller au-delà de la neutralité carbone et avoir un impact positif net sur l’environnement, permettant ainsi à ses clients et à la société d’évoluer dans la bonne direction. L’entreprise a établi une feuille de route ambitieuse pour réduire ses émissions, se classant parmi les cheffes de file de son secteur à cet égard. Plus précisément, d’ici 2030, elle réduira ses émissions de CO 2 (GES des catégories 1 et 2) de 55 % par rapport à 2019. Elle entend atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, puis la dépasser afin de générer un impact positif net sur l’environnement. S’agissant de l’intensité de carbone de ses produits, elle diminuera de 15 à 20 % d’ici 2030.

Les principales agences de notation en matière de durabilité qualifient Cepsa d’entreprise référente dans son secteur. Entre autres, Sustainalytics a attribué à l’entreprise, pour la troisième année consécutive, la première place en tant que société pétrolière et gazière indépendante à l’échelle mondiale, tandis que Moody’s a classé Cepsa parmi les trois entreprises du secteur de l’énergie en Europe ayant les meilleures politiques et performances ESG, et S&P-CSA (évaluation de la durabilité des entreprises) l’a placée dans le premier quartile des producteurs d’énergie au niveau mondial.