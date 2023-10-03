Un rayon d’action ciblé : le prêt soutiendra des entreprises opérant en dehors d’Erevan, des entreprises dirigées par des femmes et des projets écologiques.

Des retombées positives : 1 200 entreprises devraient bénéficier de ce prêt, avec à la clé le maintien de 1 500 emplois.

Une approche globale : l’assistance technique, financée par des États membres de l’UE, accompagnera la transition numérique des entreprises.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est l’institution de financement de l’Union européenne, accorde un prêt de 70 millions d’EUR à la Banque centrale d’Arménie afin d’améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Arménie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de la BEI pour la résilience économique de l’Arménie, qui est soutenu par le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+). Le programme a vocation à faciliter l’accès au financement des entreprises arméniennes, contribuant ainsi à la croissance économique et à la résilience.

Le prêt est accordé à la Banque centrale d’Arménie, qui met les fonds à la disposition d’entreprises admissibles par l’intermédiaire de banques commerciales et d’organismes de crédit universel, ce qui assure une procédure de financement rationalisée. Ce programme, comme les précédents, sera mis en œuvre par le Fonds germano-arménien et devrait soutenir 1 200 entreprises et préserver 1 500 emplois. La participation au programme de huit institutions financières partenaires est déjà confirmée.

Ce partenariat stratégique souligne l’engagement de l’Union européenne à promouvoir la croissance économique, la résilience et le développement durable en Arménie. L’objectif est d’offrir de meilleures perspectives pour les PME et les ETI du pays. Le programme met également l’accent sur le soutien à une économie compétitive, innovante et durable, l’un des cinq grands axes du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental en Arménie.

Le prêt est assorti d’une assistance technique financée par le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO). Les services de conseil de la BEI aideront les entreprises à mettre en œuvre des projets verts, à promouvoir l’inclusion sociale et à poursuivre la transition numérique.

Vasillis Maragos, chef de la délégation de l’UE en Arménie : « Ce prêt réaffirme l’engagement de l’UE en faveur d’une croissance économique résiliente en Arménie. L’initiative contribue de manière décisive à la réalisation de l’objectif du plan économique et d’investissement de l’UE consistant à mobiliser 500 millions d’EUR d’investissements à l’appui du secteur privé arménien et à soutenir 30 000 PME. Rappelons, cependant, que cette initiative représente bien plus qu’une simple affaire de chiffres. Elle a trait à l’impact réel. Nous visons en priorité à favoriser une croissance régionale équilibrée, à donner des moyens d’action aux entrepreneuses et à promouvoir des projets verts, et ce dans le respect des valeurs de l’UE. Nous sommes fermement attachés à aider l’Arménie à mettre en place une économie compétitive, innovante et durable et, plus important encore, nous nous tenons aux côtés de l’Arménie dans des moments difficiles. »

Mher Grigoryan, vice-Premier ministre de la République d’Arménie : « Nous devons soutenir les petites et moyennes entreprises car elles jouent un rôle essentiel dans le développement économique inclusif et durable, en stimulant l’innovation et en améliorant la résilience économique ainsi que la structure de l’économie. Compte tenu de l’évolution complexe de la situation dans la région, il est particulièrement important aujourd’hui de tout mettre en œuvre pour que l’ensemble des conditions nécessaires au développement durable et continu du secteur privé soient réunies. Le programme, qui est le fruit d’efforts conjoints, a vocation à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises arméniennes au financement en monnaie locale. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Arménie : « Aujourd’hui, alors que le pays traverse une période difficile, nous accordons, avec le soutien de l’Union européenne, de nouveaux financements à la Banque centrale d’Arménie, partenaire bien établie de la BEI. Ce quatrième prêt de la BEI renforcera la résilience économique en facilitant la mise à la disposition de fonds aux petites entreprises. L’accent sera mis tout particulièrement sur les entrepreneuses et les projets verts, conformément au plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental en Arménie. En soutenant les PME mal desservies, le prêt de la BEI contribuera à promouvoir une économie arménienne inclusive et durable. »

Martin Galstyan, gouverneur de la Banque centrale d’Arménie : « Entamée en 2014, la coopération financière entre la BEI et la Banque centrale d’Arménie s’est avérée très fructueuse. Nous avons donné un élan considérable au développement du secteur privé arménien par l’entremise d’institutions financières. Compte tenu des critères du programme, la situation des PME s’est nettement améliorée et les institutions financières et le secteur privé dans son ensemble ont adopté les meilleures normes internationales. De nombreux projets importants et porteurs d’impact ont bénéficié d’un financement au titre de cette coopération. Dans le cadre de ce nouveau prêt de 70 millions d’EUR, des objectifs ambitieux ont été fixés pour soutenir les PME et les ETI qui investissent dans des projets verts, donner des moyens d’action aux femmes et favoriser la transition numérique. »

Ce concours s’inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse que la BEI et la Banque centrale d’Arménie ont nouée. La BEI a accordé par le passé trois prêts intermédiés pour un montant total de 150 millions d’EUR. Ce modèle a permis à de nombreuses institutions financières de petite dimension de participer au programme et d’acheminer les fonds de la BEI vers les PME. Il facilite ainsi l’accès de ces entreprises au financement à long terme en monnaie locale à des conditions avantageuses. Plus de 1 300 entreprises ont été soutenues grâce aux prêts précédents mis à la disposition de la Banque centrale d’Arménie par la BEI. Rien que pour le troisième concours, 2 000 emplois ont été créés, en particulier dans les secteurs de la transformation agroalimentaire et du tourisme.

Informations générales

À propos du plan économique et d’investissement pour le Partenariat oriental

En 2021, l’Union européenne a lancé le plan économique et d’investissement pour les pays du Partenariat oriental afin de soutenir, entre autres, le développement d’économies intégrées, durables et résilientes dans la région.

Le plan comporte un ensemble d’initiatives phares pour chacun des pays partenaires. Il s’agit de projets prioritaires concrets permettant d’obtenir des résultats tangibles, qui ont été recensés conjointement avec les pays partenaires en tenant compte de leurs priorités, de leurs besoins et de leurs ambitions.

Le programme en faveur de la résilience économique en Arménie appuie une économie compétitive, innovante et durable, l’un des cinq grands axes du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental en Arménie.

À propos du soutien de la BEI en Arménie

La BEI intervient en Arménie depuis 2010. Elle opère dans le pays conformément à la politique européenne de voisinage (PEV), au Partenariat oriental et à d’autres accords bilatéraux de l’UE. Au cours de la dernière décennie, la Banque a accordé des financements pour un large éventail de projets, allant des infrastructures et des petites entreprises aux services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. La BEI finance également des liaisons transfrontalières pour des routes plus sûres et plus durables.

BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Banque centrale d’Arménie

La Banque centrale d’Arménie est une entité juridique investie de fonctions d’État. Elle a pour principal objectif d’assurer la stabilité des prix et la stabilité financière. Elle élabore, approuve et met en œuvre un programme de politique monétaire, réglemente et supervise le système financier et assure la surveillance du système de paiement. Elle a également la responsabilité, entre autres, de l’émission et de la circulation de la monnaie nationale, et de la gestion des réserves internationales de l’Arménie.

Pour de plus amples informations

Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+)

Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO)