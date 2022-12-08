ARMENIA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Intermediated facility with the Central Bank of the Republic of Armenia ("CBA") to support the economic recovery and resilience of the country by enhancing the access to financing for micro, small, medium-sized enterprises (MSMEs) and mid-caps.
The operation aims to contribute to the economic recovery and resilience of Armenia by enhancing the access to financing for MSMEs and mid-caps. The facility would support the investment and/or working capital needs of the final beneficiaries with a specific focus on companies operating in areas outside the capital city of Yerevan, female entrepreneurs and green projects.
The operation aims to facilitate the access finance of the MSMEs in Armenia. The proposed credit line features a double-intermediation model addressing the fragmentation of the Armenian banking sector, its insufficient access to longer term funding and the scarcity of local currency debt instruments. The operation would be targeted at companies operating in areas outside Yerevan, female entrepreneurs with priority given to green projects. The proposed operation is part of a comprehensive set of measures to support the financially underserved MSMEs in Armenia in line with the priorities of the Joint Communication on the Eastern Partnership policy beyond 2020 which puts a strong emphasis on the access to finance with a view to achieve inclusive and fair economy for all. Furthermore, the proposed operation is a core element of Flagship 1 under the Economic and Investment Plan outlining the priority areas for the Armenian government concerning its cooperation with EU.
The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures, including procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing, will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country.
The Bank will require the intermediary institution to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
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