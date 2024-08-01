Arménie : BEI Monde et Evocabank unissent leurs forces pour prêter 12 millions d’euros aux petites entreprises

EIB

L’opération permettra de soutenir une centaine d’entreprises arméniennes et de préserver environ 1 200 emplois.

Ce partenariat contribuera à une croissance économique inclusive puisque 20 % du produit du prêt iront à des entreprises dirigées par des femmes.

Les fonds seront mis à disposition en monnaie locale grâce à l’appui d’une subvention de l’UE.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement dédiée aux opérations à l’extérieur de l’Union européenne, s’associe pour la première fois à la banque arménienne Evocabank pour améliorer l’accès au financement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (MPME) en Arménie. BEI Monde va prêter 12 millions d’euros à Evocabank.

Le prêt de la BEI permettra à Evocabank de renforcer le financement des entreprises dans toute l’Arménie afin de les aider à développer leurs activités, à créer des emplois et exploiter de nouveaux débouchés commerciaux. Il contribuera à une croissance économique inclusive dans le pays puisque 20 % de son produit iront à des entreprises dirigées par des femmes. Une centaine de MPME devraient bénéficier de l’opération, avec à la clé la préservation de quelque 1 200 emplois.

Le financement sera mis à disposition en monnaie locale afin de protéger les MPME contre le risque de change. L’opération bénéficiera d’une subvention de l’Union européenne (UE), ce qui permettra d’assortir le prêt d’un taux d’intérêt abordable.

Le prêt relève de l’initiative Outreach de BEI Monde en faveur des MPME situées dans le Caucase du Sud. Cette initiative a pour objectif de stimuler la concurrence dans le secteur bancaire et d’améliorer la qualité et la quantité des financements mis à la disposition des petites entreprises. L’opération contribuera également à l’objectif de l’UE de soutenir 30 000 MPME en Arménie dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la BEI en Arménie : « L’Équipe Europe est déterminée à renforcer la compétitivité des petites entreprises et la création d’emplois en Arménie. Grâce au partenariat avec Evocabank, ce financement de la BEI permettra d’accroître la contribution des MPME à une économie durable et inclusive par la mise à disposition de prêts en monnaie locale à des conditions abordables. L’accord favorisera l’inclusion financière en libérant le potentiel de financement des MPME mal desservies en Arménie. »

Jan Plešinger, chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’UE en Arménie : « Nous nous engageons à garantir aux banques des conditions de prêt très attrayantes, avec l’appui d’une subvention de l’UE qui permettra l’octroi de prêts en monnaie locale. Nous portons actuellement la dernière main à la mise en place de la subvention au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage ; cette initiative viendra compléter les opérations sur risques propres de la BEI, en améliorant l’accès au financement et le soutien pour les entreprises locales. »

Karen Yeghiazaryan, président du comité de direction d’Evocabank : « Nous sommes ravis de nous associer à BEI Monde dans le cadre de cette initiative transformatrice visant à renforcer le secteur des MPME en Arménie. Ce prêt de 12 millions d’euros marque une nouvelle étape dans notre engagement à faciliter l’accès au financement pour les entreprises locales, ce qui leur permettra de développer leurs activités, de créer des emplois et d’exploiter de nouveaux débouchés commerciaux. Un aspect notable de ce financement est notre engagement à allouer 20 % du produit du prêt à des entreprises dirigées par des femmes et à promouvoir ainsi une croissance économique inclusive. Grâce à la subvention de l’UE, les fonds seront mis à disposition en monnaie locale, ce qui évitera aux MPME d’être exposées au risque de change et contribuera à promouvoir la stabilité financière. Nous nous réjouissons des perspectives qu’offre cette collaboration pour stimuler notre économie et assurons la communauté entrepreneuriale arménienne de notre soutien continu. »

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’UE, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, en contribuant aux trois grandes priorités de l’Union européenne : le pacte vert pour l’Europe, Global Gateway ainsi que l’emploi et la croissance durable et inclusive. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde, dont la représentation régionale de la BEI pour le Caucase du Sud, qui couvre l’Arménie.

À propos d’Evocabank

Fondée en 1990, Evocabank est la première banque commerciale enregistrée en Arménie, avec plus de 34 années d’expérience dans le secteur bancaire. La banque a son siège à Erevan, en Arménie, et possède 13 succursales à Erevan et dans d’autres régions du pays.

Evocabank propose des services financiers inclusifs aux particuliers, aux MPME et aux grandes entreprises. Grâce à un recours étendu aux technologies les plus récentes, la banque vise à fournir des services financiers de manière rapide, simple et pratique, en privilégiant une approche fondée sur le concept du « mobile d’abord ». Adoptant une approche numérique innovante, Evocabank est l’une des banques arméniennes à la croissance la plus rapide. Elle a obtenu plusieurs récompenses internationales, dont le « prix de la meilleure banque d’Arménie pour les PME » et le « prix de la meilleure banque en ligne d’Arménie », décernés par le magazine Global Finance.