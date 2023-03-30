Cet accord est le premier portant sur des services de conseil signé par la BEI avec une municipalité italienne dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.

Les conseils concernent des interventions représentant un montant de plus de 390 millions d’EUR visant l’efficacité énergétique dans plus de 200 bâtiments scolaires, dont 200 millions d’EUR pour un contrat de développement institutionnel (CIS Roma) signé en juillet 2022 par Rome Capitale avec l’État, auxquels s’ajoutent 42 millions d’EUR au titre du programme PON Metro et 150 millions d’EUR de la ligne de crédit approuvée par la BEI en février 2023.

La BEI estime que les bâtiments visés gagneront au moins deux niveaux dans le classement de leur performance énergétique, et cette amélioration contribuera à réduire les émissions de CO2 d’environ 9 900 tonnes par an.

Soutenir les ressources, la planification, la mise en œuvre et le suivi des fonds mis à disposition pour des interventions visant à améliorer l’efficacité énergétique de plus de 200 bâtiments scolaires dans la zone de Rome Capitale entre 2023 et 2027, tel est l’objectif principal de l’accord portant sur des conseils techniques qui a été signé ce jour au Capitole par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Roberto Gualtieri, maire de Rome Capitale.

Cet accord entre dans le cadre des interventions représentant un total de 390 millions d’EUR qui permettront de rendre les 212 écoles concernées plus écodurables, modernes, efficaces et mieux adaptées aux besoins des élèves, des enseignants et des familles, autant d’améliorations qui apporteront une contribution importante à l’engagement de Rome dans la lutte contre les changements climatiques. Les ressources comprennent les 200 millions d’EUR du contrat institutionnel de développement CIS Roma signé entre Rome Capitale et l’État en juillet 2022, 42 millions d’EUR de fonds provenant du programme opérationnel national PON Metro, et la ligne de crédit de 150 millions d’EUR approuvée par la BEI en février 2023 à l’appui du projet, qui représente le plus grand investissement des dernières décennies engagé par Rome Capitale dans le secteur des bâtiments scolaires. Rome Capitale a déjà lancé la phase de conception des interventions pour les 111 premières écoles le mois dernier.

L’accord signé ce jour entre la BEI et Rome Capitale est le premier portant sur des conseils signé avec une municipalité italienne dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU, un service de conseils techniques gratuit pour le secteur public mis en œuvre par la BEI en collaboration avec la Commission européenne pour aider les institutions à renforcer leurs capacités internes.

Plus précisément, les aménagements prévus concerneront des crèches, des écoles maternelles et primaires et des établissements d’enseignement secondaire de premier cycle situés dans l’ensemble des 15 arrondissements de Rome. Les mesures d’efficacité énergétique consistent en la rénovation thermique des bâtiments ainsi que le remplacement des châssis de fenêtres et des installations de climatisation, ou encore des systèmes d’éclairage par de nouveaux dispositifs à technologie LED. Rome Capitale prévoit également d’investir dans l’installation d’équipements de production d’énergie à partir de sources renouvelables, telles que des dispositifs photovoltaïques, des panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude et des pompes à chaleur. La BEI estime que les bâtiments visés gagneront au moins deux niveaux dans le classement de leur performance énergétique, et cette amélioration contribuera à réduire les émissions de CO2 d’environ 9 900 tonnes par an.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La BEI est la banque européenne du climat et l’accord signé ce jour démontre notre proximité et notre soutien, non seulement financier, mais également consultatif, à la transition énergétique dans le secteur public. L’amélioration de la performance énergétique de bâtiments publics comme les écoles, par la réduction de leur consommation d’énergie et de leurs émissions de CO 2 , est un élément fondamental pour atteindre les objectifs climatiques nationaux et européens. »

Roberto Gualtieri, maire de Rome : « La rénovation et la reconversion énergétique de 212 écoles romaines représentent le plus gros investissement des dernières décennies dans les bâtiments scolaires dans la capitale, rendant ainsi ces établissements plus modernes, durables et efficaces. C’est l’un des projets cruciaux permettant à Rome de jouer son rôle en vue d’avancer à 2030 la réalisation de l’objectif de neutralité climatique, dans le cadre d’une transition écologique qui crée de nouvelles opportunités pour la ville. Je remercie par conséquent la BEI pour cet accord d’une grande pertinence : les conseils techniques et le soutien financier d’un partenaire européen aussi important donnent une forte impulsion à une opération fondamentale pour la capitale. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.