© Zunder

Le financement sera affecté à la mise en œuvre d’un réseau de recharge ultra-rapide de véhicules électriques, à l’appui du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) .

L’opération accélérera l’électrification du transport routier en Espagne afin d’éviter l’émission d’environ un million de tonnes de CO 2 jusqu’ en 2031.

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de cohésion de la BEI, une grande partie du réseau devant être installée dans des régions relevant de la politique de cohésion de l’UE.

L’investissement sera financé au titre de l’initiative « Mobilité future », dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

La Banque européenne d’'investissement (BEI) et Zunder, l’opérateur indépendant d’infrastructures de recharge ultra‑rapide pour véhicules électriques (VE) en Espagne, ont signé un accord de prêt de 40 millions d’EUR qui servira à financer l’installation d’un réseau de chargeurs rapides et ultra‑rapides le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) en Espagne. Le projet s’inscrit dans le cadre des politiques de l’UE en matière de transport durable et de mobilité à faibles émissions.

Grâce à ce prêt de 40 millions d’EUR de la BEI, Zunder poursuivra son plan de développement et accélérera l’électrification du transport routier en Espagne, ce qui permettra d’éviter l’émission de près d’un million de tonnes de CO 2 au cours de la période 2023-2031. Et tout cela dans le cadre des objectifs de l’UE en matière de décarbonation, de transports durables et de déploiement d’infrastructures pour le réseau transeuropéen de transport.

Le projet de Zunder de construire plus de 4 000 bornes de recharge ultra-rapide dans le sud de l’Europe est ainsi renforcé par cet appui financier de la BEI en Espagne, lequel contribuera à raccourcir les délais d’exécution et à augmenter le nombre de projets dans le cadre du plan de développement de l’entreprise.

Une grande partie des bornes devraient être installées dans des régions considérées comme relevant de l’objectif de cohésion de l’UE, celles dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à la moyenne européenne, comme la Castille-et-León, qui abrite le siège de Zunder (Palencia). Cette opération témoigne ainsi de l’engagement de la BEI à donner la priorité à la réalisation de projets dans ces régions d’Espagne et d’Europe, qui contribuent aux objectifs de la Banque européenne d’investissement en matière de cohésion et de développement régional.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « La BEI se réjouit de s’associer à Zunder dans le cadre d’un projet qui renforce la mobilité électrique en Espagne. Le fait d’investir dans des infrastructures qui favorisent l’électromobilité brise les obstacles au déploiement des véhicules électriques et contribue à la décarbonation des transports, l’un des secteurs générant le plus d’émissions de gaz à effet de serre. En tant que banque européenne du climat, la BEI soutient des projets qui accélèrent la transition vers une mobilité plus durable, et cette opération répond non seulement à cette priorité, mais est également synonyme d’innovation et de création d’emplois. »

Adina Vălean, commissaire européenne chargée des transports : « Les initiatives à grande échelle de ce type sont précisément ce que nous avons envisagé lorsque nous avons intégré dans notre stratégie de mobilité durable et intelligente l’ambition de disposer d’au moins un million de bornes de recharge publiques sur nos routes d’ici 2025. Nous sommes déterminés à accélérer la transition vers une mobilité durable. Nous entendons accroître les investissements, non seulement par le biais du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, mais également en collaboration avec la BEI dans le cadre du programme InvestEU. »

Daniel Pérez, PDG de Zunder : « Ce partenariat entre Zunder et la BEI est un nouvel élan qui nous permettra de développer la recharge ultra-rapide et de participer au changement de nos modes de déplacement, tout en contribuant au processus de décarbonation en Europe. »

La BEI et la Commission européenne soutiennent les transports durables

En 2016, la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne ont lancé l’initiative pour des transports plus propres qui vise à promouvoir le déploiement de véhicules de transport plus propres et à créer les infrastructures essentielles à leur fonctionnement, telles que des installations de chargement et de ravitaillement. Au titre de cette initiative, la Banque a financé 15 000 véhicules électriques et hybrides dans plusieurs pays européens, ainsi que des autobus plus propres en France et aux Pays-Bas, et a financé la construction de milliers de bornes de recharge pour véhicules électriques en Italie, en Espagne et en Slovaquie.

La Banque européenne d’investissement finance également des projets spécifiques qui favorisent des transports plus écologiques, plus sûrs et plus accessibles dans le monde entier. La Banque a ainsi soutenu des initiatives d’intégration et de décarbonation des transports en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

La présente opération s’inscrit dans le cadre de la « politique de financement des transports » de la BEI, actualisée en juillet 2022 à la suite de l’adoption de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat et du Pacte vert pour l’Europe. Cette politique entend soutenir les objectifs d’une Europe neutre en carbone d’ici 2050. Elle énonce les investissements admissibles les plus efficaces pour relever les défis du secteur des transports et donc ceux qui auront un impact plus important sur sa transformation au profit d’un modèle plus durable. La sécurité, l’accessibilité, le respect de l’environnement et l’efficacité sont les quatre principaux piliers interdépendants du transport durable. Cette opération se distingue par son lien avec l’électrification des transports et le développement de systèmes de transport intelligents.

Zunder, une technologie propriétaire

Fondée en 2017 par Daniel Pérez, Zunder s’est positionnée comme le premier opérateur indépendant de systèmes de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques en Espagne. L’entreprise bénéficie du soutien d’investisseurs internationaux tels que Mirova, qui y a récemment investi 100 millions d’EUR.

La croissance de l’entreprise ne se limite pas au territoire espagnol. En 2022, elle entame son expansion internationale, après avoir remporté son premier appel d’offres public en France et réaffirmé son ambition de déployer et d’exploiter plus de 4 000 bornes de recharge et d’en gérer plus de 40 000 via sa plateforme d’ici 2025, avec un plan d’investissement de 300 millions d’EUR.

Informations générales

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un instrument de financement de l’UE destiné à stimuler la croissance, l’emploi et la compétitivité par des investissements ciblés dans les infrastructures au niveau européen. Aux aides non remboursables gérées par la Commission européenne s’ajoute la mise en œuvre par la BEI de l’instrument de prêt du MIE, un dispositif de partage des risques principalement destiné aux secteurs des transports et de l’énergie. Si nécessaire, les aides non remboursables et les prêts accordés au titre du MIE peuvent être combinés à l’appui de projets.

L’initiative conjointe Mobilité future de la Commission européenne et de la BEI a été créée dans le cadre de l’instrument de dette du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), qui vise à soutenir le programme européen de décarbonation, en mettant l’accent sur des solutions de transport plus propres, plus sûres et plus intelligentes. Le dispositif de Mobilité future peut être partiellement financé par le programme NER300 mis en place par l’Union européenne.

Zunder a été fondée en 2017 par Daniel Pérez et Lorenzo Antolín à Palencia, en Espagne. L’entreprise gère le réseau indépendant de bornes de recharge ultra-rapide le mieux noté par les utilisateurs de son secteur. Parmi ses projets d’expansion internationale figure l’ouverture prochaine de son premier point de recharge en France, avant des projets similaires en Italie et au Portugal. D’ici 2025, Zunder espère exploiter plus de 4 000 bornes de recharge et en gérer 40 000 via sa plateforme.

Son réseau de recharge est accessible à tous les véhicules électriques et propose différentes méthodes de paiement : son application Plug & Charge, un porte-clés électronique RFID et un terminal Point de vente (TPV) pour lequel l'utilisateur n'a même pas besoin de s’enregistrer. Tous ces atouts lui valent d’être le réseau de recharge le plus apprécié des utilisateurs de véhicules électriques.