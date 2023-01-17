© MPK SA Krakow

La BEI a signé un accord avec PPP Solutions Polska concernant un financement de 180 millions de PLN en faveur d’une nouvelle ligne de tramway.

Ce projet pionnier sera le premier dans le secteur des transports urbains polonais à être mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat public-privé et pourra servir de modèle à d’autres collectivités locales.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Ville de Cracovie intensifient leur coopération établie de longue date, cette fois-ci dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP). La convention de financement de 180 millions de PLN contribuera à financer la construction d’une nouvelle ligne de tramway reliant le centre-ville au terminus de Mistrzejowice. Le développement durable de transports publics respectueux de l’environnement revêt une importance stratégique pour Cracovie, et une partie du financement proviendra du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Il s’agit du premier investissement dans le secteur des transports urbains polonais mis en œuvre dans le cadre d’un PPP, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de financement aux collectivités locales polonaises. L’accord de PPP a été signé entre la Ville de Cracovie (une entité du secteur public) et un consortium constitué de PPP Solutions Polska et de Gülermak Ağir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt. Il comporte l’obligation d’assurer le financement, la conception et la construction d’une ligne de tramway et d’assumer la responsabilité de son entretien pendant 20 ans.

La nouvelle ligne de tramway reliera les quartiers résidentiels de la partie nord de Cracovie au centre-ville, ce qui rendra les trajets vers la ville plus rapides et plus faciles. Le tracé concerné par le projet mesure 4,45 km au total et comprend neuf nouveaux arrêts de tramway (dont deux souterrains). Le terminus existant de Mistrzejowice sera également reconstruit. Le projet cadre parfaitement avec la stratégie d’aménagement de la Ville de Cracovie, qui prévoit une réduction progressive du trafic automobile dans le centre-ville en faveur d’autres modes de transport.

Cracovie, la capitale de la Petite-Pologne – une région relevant de l’objectif de cohésion –, se développe rapidement depuis plusieurs années. Il s’agit d’un pôle d’attraction tant pour les touristes que pour les entreprises. Moderniser et développer durablement ses transports publics afin de réduire les émissions de carbone est une action importante du point de vue du climat, qui engendrera une amélioration de la qualité de l’air et de la qualité de vie des populations locales.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Convaincue que son appui dynamisera encore le développement de la ville, la BEI est fière de renforcer sa coopération avec Cracovie. La Banque se félicite que cette opération en PPP ouvre de nouvelles possibilités de financement à d’autres collectivités locales. Les investissements dans le développement durable des transports publics sont d’une importance capitale : ils facilitent les déplacements dans la ville, améliorent la qualité de vie des habitants et ont un impact positif sur le climat. En tant que banque européenne du climat, la BEI est prête à continuer de soutenir la transformation écologique des villes et des régions polonaises. »

Kemal Güleryüz, président de Gülermak : « Je crois fermement que le tramway de Cracovie est un projet phare qui ouvrira la voie à une nouvelle vague de PPP en Pologne. Avec ce projet, nous avons établi une référence en matière de documentation à l’appui de la bancabilité, qui est également alignée sur la réglementation sur les marchés publics en Pologne. Ce projet est de la plus haute importance pour la Ville de Cracovie. Non seulement il reliera deux lignes de tramway existantes, mais il renforcera également l’utilisation de ce mode de déplacement, ce qui constitue un grand pas vers un réseau de transport plus vert. Nous sommes fiers de travailler avec la BEI sur ce projet et nous la remercions vivement de l’immense valeur ajoutée qu’elle a apportée, en cette période difficile de volatilité financière mondiale et d’instabilité régionale. »

« KST IV est le plus grand projet mis en œuvre en Pologne sous forme de partenariat public-privé. L’utilisation d’une telle structure permettra non seulement de construire une nouvelle ligne de tramway de 4,5 km, mais aussi d’optimiser les coûts de cet investissement. Le développement des transports publics est indéniablement l’un des volets les plus importants de la politique de Cracovie depuis des années. La Ville est constamment à la recherche de nouvelles solutions qui lui permettront d’effectuer de plus en plus d’investissements. Le modèle du PPP est l’une des solutions qui se sont avérées efficaces et bénéfiques pour Cracovie. Avec le soutien de l’État, nous avons préparé KST IV – un projet de construction d’une ligne de tramway vers Mistrzejowice auquel la structure en PPP apporte des avantages financiers et qualitatifs », a déclaré Jacek Majchrowski, maire de Cracovie.

La promotion de la cohésion compte parmi les priorités de la Banque européenne d’investissement depuis sa création en 1958. Sur la période couverte par le dernier budget à long terme de l’UE, entre 2014 et 2020, le Groupe BEI a soutenu des investissements équivalant à quelque 630 milliards d’EUR dans les régions relevant de la cohésion, ce qui représente environ 16 % du produit intérieur brut de l’Union européenne. En 2021, la Pologne ayant reçu 4,5 milliards d’EUR au total, elle a été le principal bénéficiaire des financements du Groupe BEI à l’appui des régions relevant de la cohésion.

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. En tant que banque européenne du climat, elle s’est engagée à soutenir le pacte vert pour l’Europe, à aider l’Europe à devenir le premier continent neutre en carbone d’ici 2050 et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. En 2021, sur les 6,5 milliards d’EUR de prêts que la BEI a consentis à la Pologne, 42 % ont bénéficié à la transformation verte de l’économie nationale.

La BEI finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises. Depuis 2019, elle s’est engagée à consacrer au moins 50 % de ses financements (d’ici 2025) à des investissements qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques.