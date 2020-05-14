Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

KRAKOW TRAMWAY PPP

Signature(s)

Montant
38 754 181,34 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 38 754 181,34 €
Transports : 38 754 181,34 €
Date(s) de signature
22/12/2022 : 6 459 030,22 €
22/12/2022 : 32 295 151,12 €
Autres liens
Related public register
19/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW TRAMWAY PPP
Related EFSI register
03/10/2020 - KRAKOW TRAMWAY PPP
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient le développement durable des transports publics à Cracovie

Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 22/12/2022
20170691
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KRAKOW TRAMWAY PPP
THE CITY OF KRAKOW
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 180 million (EUR 40 million)
PLN 395 million (EUR 88 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the construction of a new tram line with a total length of ca. 4,5 km, which will extend the total length of tram lines in the City of Krakow.

The aim is to promote tram as an efficient urban mobility option and thus to help to reduce the use of private vehicles or public buses, thus the consequent negative impacts on the local environment, road safety and GHG emissions. Therefore, in line with the EU objectives, the project will contribute to the sustainability of the transport system in the region. The Promoter intends to implement the operation as a public–private partnership (PPP) to ensure a consistent and cost effective delivery of a high standard of the new tram line.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/32/EU as amended by Directive 2014/52/EU, according to which the need for a full EIA is decided either on a case-by-case basis by the Competent Authority or on a pre-established criteria set by the Member State. Compliance with EU Directives on the environment, including EIA Directive 2011/92/EU, SEA Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds adjacent projects (Directive 2001/42/EC) will be checked during the appraisal. The closest Natura 2000 site (Laki Nowohuckie) is located 3.2km from the site. Impact on this site as well as compliance with Habitats and Birds directives will be checked at appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by providing improved access to tram services and also improving public transport interconnectivity. The project is also expected to contribute to an improvement of the urban environment due to a the lower emission of noise and pollutants by tram vehicles compared to current buses, as some buses will be replaced by the new tramline. Also, by contributing to the promotion of public transport, the project will reduce private car use. The project promoter has obtained the environmental permit for the construction of tram line.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The promoter has indicated a desire to procure the project via a Design, Build, Finance and Maintain Agreement though the details of the procurement are still to be resolved.

Documents liés
19/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW TRAMWAY PPP
03/10/2020 - KRAKOW TRAMWAY PPP
Autres liens
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient le développement durable des transports publics à Cracovie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW TRAMWAY PPP
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82231485
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170691
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - KRAKOW TRAMWAY PPP
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
133914304
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170691
Dernière mise à jour
3 Oct 2020
Secteur(s)
Transports
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW TRAMWAY PPP
Related EFSI register
03/10/2020 - KRAKOW TRAMWAY PPP
Autres liens
Fiche récapitulative
KRAKOW TRAMWAY PPP
Fiche technique
KRAKOW TRAMWAY PPP
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient le développement durable des transports publics à Cracovie

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient le développement durable des transports publics à Cracovie
Autres liens
Related public register
19/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW TRAMWAY PPP
Related EFSI register
03/10/2020 - KRAKOW TRAMWAY PPP

Photogallery

Krakow Tramway PPP
Krakow Tramway PPP
©MPK SA Krakow

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes