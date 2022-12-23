Une subvention d’assistance technique de BEI Monde permettra d’élaborer un programme d’investissement et de mobiliser des financements privés dans les comtés de Shkodër et de Lezhë.

Les projets amélioreront la desserte, la qualité de l’environnement et l’offre touristique de la région.

L’objectif est d’exploiter le potentiel de croissance du nord de l’Albanie et de la côte adriatique en mettant l’accent sur le développement économique durable.

BEI Monde, la branche de la Banque spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne, va fournir une subvention d’assistance technique de 2,75 millions d’EUR au Fonds albanais de développement en vue de l’élaboration d’un programme d’investissement prioritaire. Ce programme concernera la zone proche de la frontière avec le Monténégro, le long du lac de Shkodra et du fleuve Buna, au niveau du point d’entrée principal vers les Alpes albanaises. Après la finalisation d’une stratégie intégrée couvrant le tourisme et l’aménagement urbain – qui entre également dans le cadre des services de conseil de la BEI –, cette assistance technique se concentrera sur la réalisation d’évaluations environnementales, techniques et sociales et visera à amener les projets sélectionnés vers la phase de mise en œuvre.

Ces projets concerneront la construction d’infrastructures environnementales, urbaines, touristiques et de transport local, dans les comtés de Shköder et Lezhë. Ces aménagements seront source de croissance socio-économique et amélioreront la desserte, la qualité de l’environnement et l’offre touristique de la région.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « Nous sommes heureux de pouvoir soutenir le réaménagement du territoire d’une région aussi importante pour le développement socio-économique durable de l’Albanie. Le programme d’investissement ciblé, qui sera conçu à l’aide de la subvention de BEI Monde, fournira un aperçu des besoins spécifiques en infrastructures qui contribueront à accroître la résilience face aux changements climatiques, la desserte et les capacités de protection de l’environnement, en vue de satisfaire aux normes les plus exigeantes et d’exploiter pleinement le potentiel économique du nord de l’Albanie. »

Dritan Agolli, directeur exécutif du Fonds albanais de développement : « Depuis plus d’une décennie, l’État albanais s’emploie à réformer l’approche du développement régional et local pour introduire des mesures plus efficaces, harmonisant et intégrant des interventions sectorielles et locales sur le territoire. Grâce à cette initiative, nous entendons mettre sur pied un programme complet d’investissements qui répondront aux besoins du territoire et à son potentiel, en rendant la région plus attrayante, en stimulant le potentiel économique, en investissant dans les personnes et les services et en améliorant les services publics. Le Fonds albanais de développement voit dans la BEI un important partenaire dans la concrétisation de sa mission à l’appui des buts et des objectifs de l’État albanais. »

Les zones couvertes par l’assistance technique de BEI Monde sont la côte adriatique entre Shëngjin et Velipojë, les rives du lac de Shkodra, les abords du fleuve Buna et le point d’entrée vers les Alpes albanaises que constitue Koplik, ainsi que les communes de Shkodër, Lezhë et Malësi e Madhe.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos du Fonds albanais de développement

Le Fonds albanais de développement est une agence qui a été créée par une loi spéciale, en 1993, en tant que fonds d’investissement social afin de lutter contre la pauvreté dans le pays. Créé initialement avec pour mission de réduire la pauvreté dans les zones rurales de l’Albanie par de petites interventions après la chute du régime communiste, il est aujourd’hui devenu le principal organe de développement. Il applique des approches régionales et met en œuvre des projets intégrés et complexes assurant le développement économique et social durable ainsi que la création de modèles efficaces qu’il met en pratique pour générer des résultats avec un impact à long terme sur le bien-être des personnes. Ces dernières années, il a joué un rôle de plus en plus important dans la réforme du développement régional.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10 milliards d’EUR. Outre le soutien constant qu’elle apporte à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises (PME).

À propos de l’activité de la BEI en Albanie

La BEI intervient en Albanie depuis 1995. À ce jour, 26 projets ont été financés et plus de 640 millions d’EUR ont été investis principalement dans des infrastructures clés dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Albanie, consultez la page suivante : L’Albanie et la BEI.