Cette première demande de financement concerne la mise en œuvre des fonds engagés au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience et les volets de la période de programmation 2021-2027 en Roumanie.

Le ministre roumain des finances Adrian Câciu et le vice-président de la BEI discutent des priorités d’investissement à Bucarest.

Ces 4 prochaines années, des projets seront examinés, des financements approuvés et des programmes mis en œuvre.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va collaborer avec ses partenaires roumains pour fournir un nouveau financement de 4 milliards d’EUR en faveur d’investissements dans la santé et les transports dans l’ensemble du pays, dans le cadre du plan national pour la reprise et la résilience et de la période de programmation 2021-2027.

Lors d’une réunion avec le vice-président de la BEI, Christian Kettel Thomsen, tenue à Bucarest ce jour, le ministre des finances, Adrian Câciu, a officiellement demandé à la BEI de cofinancer des investissements prioritaires.

« Les investissements rendus possibles par les fonds pour la reprise et la résilience – la riposte de l’Europe au COVID – représentent une occasion unique. La Banque européenne d’investissement se félicite d’avoir reçu cette demande officielle de soutenir des investissements à grande échelle dans la santé et les transports en Roumanie dans les années à venir et de renforcer encore sa coopération avec ses partenaires roumains dans le cadre de l’examen, de la planification et du financement de différents projets », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI.

La première demande de cofinancement présentée par la Roumanie en faveur de son plan national pour la reprise et la résilience garantira que le financement de 30 milliards d’euros mis à la disposition du pays au titre des fonds paneuropéens pour la reprise et la résilience sera complété par un financement supplémentaire de la BEI et par une évaluation de l’impact élevé et de la viabilité économique des différents sous-projets et des meilleures pratiques techniques suivies.

Mobiliser un soutien à grande échelle en faveur de la santé et des transports propres

En début d’année, des experts du ministère des investissements et des projets européens, du ministère des transports, du ministère de la santé et de la Banque européenne d’investissement ont défini des critères et recensé des projets potentiels dans le domaine de la santé et des transports qui pourraient être financés conjointement par la Facilité pour la reprise et la résilience et la BEI.

À la suite de la demande officielle présentée aujourd’hui, la BEI instruira des projets relatifs à la santé, au métro, aux chemins de fer et aux routes et veillera à ce que les projets envisagés comptent parmi les 50 % de ses investissements dans l’action pour le climat.

L’instruction, l’approbation et le financement des projets admissibles interviendront au cours des quatre prochaines années.

S’appuyer sur le soutien de la BEI pour effectuer des investissements prioritaires dans toute la Roumanie

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement a mis 907 millions d’EUR à disposition pour de nouveaux investissements en Roumanie.

En 31 ans, le Groupe BEI a fourni plus de 18 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur l’ensemble du territoire roumain.