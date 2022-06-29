La Banque européenne d’investissement (BEI) a consenti un prêt de 200 millions d’EUR pour soutenir des investissements visant des bâtiments scolaires en Irlande.

Le prêt, d’une durée de 30 ans, est accordé à l’agence nationale de gestion du Trésor (National Treasury Management Agency – NTMA) qui agit au nom de l’État irlandais. Il est aussi le dixième prêt consenti par la BEI à la NTMA depuis 2012.

Le prêt contribuera au financement de l’enveloppe de 4,4 milliards d’EUR mise à disposition par l’État au titre de son plan national de développement pour le programme consacré aux bâtiments scolaires.

Norma Foley, ministre irlandaise de l’éducation, et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement, ont signé ce jour un accord qui permettra à la NTMA de disposer de 200 millions d’EUR fournis par la Banque européenne d’investissement.

Bernie McNally, secrétaire générale du ministère de l’éducation : « Je tiens à remercier la BEI et le vice-président Kettel Thomsen pour leur soutien et pour leur engagement continu. »

« Ce prêt à long terme de 200 millions d’EUR facilitera la réalisation de l’important programme du ministère de l’éducation consacré à la construction de bâtiments scolaires. Dans le cadre de l’enveloppe de 4,4 milliards d’EUR allouée au ministère au titre du plan national de développement, il appuiera la construction, l’agrandissement et la modernisation de 30 établissements scolaires, ainsi que des mesures d’économies d’énergie renforcées pour ces écoles, dont profiteront quelque 23 000 élèves dans tout le pays. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Investir dans les écoles, c’est investir dans l’avenir. La Banque européenne d’investissement est déterminée à soutenir les investissements à long terme dans les écoles irlandaises afin que les élèves bénéficient d’installations d’une qualité encore plus grande ainsi que des technologies d’enseignement les plus récentes, tout en partageant les meilleures pratiques acquises grâce à des programmes similaires dans toute l’Europe pour réduire la facture énergétique. »

Frank O’Connor, nouveau directeur général de la NTMA : « Notre partenariat avec la BEI est une source de financement très importante pour les investissements dans des infrastructures clés.

Nous sommes heureux que ce dispositif ainsi que, plus largement, le programme portant sur les bâtiments scolaires profitent à tant d’élèves et permettent d’avoir des bâtiments scolaires de meilleure qualité, avec une plus grande efficacité énergétique. »

Le ministère de l’éducation et la BEI ont également signé une reconnaissance concernant des services de conseil entre les deux organisations à l’appui de la phase 1 du projet National Energy Profile actuellement en cours en Irlande.

Dans le cadre de la préparation des travaux de rénovation énergétique profonde de toutes les écoles construites avant 2008, tel que le prévoit le plan national de développement, le ministère de l’éducation établit un profil énergétique national de toutes les écoles.

La phase 1, qui a déjà démarré, comprend le développement et le déploiement d’un outil d’enquête et d’une base de données, ainsi que l’évaluation de 580 écoles, et a été financée par la Plateforme de conseil de la Banque européenne d’investissement. À cette fin, des experts en énergie recueillent des informations ciblées sur la consommation d’énergie, les types de bâtiments, leur âge et leur taille, afin d’avoir une vue d’ensemble de l’enveloppe du bâtiment et des systèmes électriques et mécaniques du point de vue énergétique, ainsi que les caractéristiques de performance énergétique et de consommation d’énergie de chaque école.

Les 580 écoles se trouvent dans les comtés de Kildare, Offaly, Meath, Wicklow et Wexford. La conception et l’élaboration du système de base de données seront compatibles avec le système d’information géographique du ministère, afin de permettre l’exécution du programme d’investissement du plan national de développement.

Le ministère de l’éducation et la BEI étudient les possibilités de développer d’autres phases du projet afin de tirer parti des résultats de la phase 1.

La Banque européenne d’investissement a fourni plus de 2 milliards d’EUR pour des investissements à long terme dans l’éducation en Irlande au cours des 41 dernières années.

Informations générales

Les 200 millions d’EUR que la BEI met à la disposition de la NTMA, dans le cadre de l’enveloppe de 4,4 milliards d’EUR dont le ministère de l’éducation bénéficie au titre du programme national de développement, appuieront la construction, l’agrandissement et la modernisation de 30 écoles au cours des cinq prochaines années, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’économies d’énergie renforcées pour ces écoles.

Les 30 projets portant sur ces écoles figurent dans le programme d’investissement existant et sont à différents stades de développement. L’annonce de ce jour est sans incidence sur les calendriers déjà en place pour l’exécution de ces projets.

La Plateforme européenne de conseil en investissement est conçue pour servir de point d’entrée unique vers une gamme complète de services de conseil et d’assistance technique. Sa finalité est d’améliorer la qualité des projets d’investissement en proposant des services de conseil sur mesure aux promoteurs de projets européens. La plateforme de conseil s’appuie sur les compétences de la Commission européenne, du Groupe BEI, des banques et institutions de développement nationales et des autorités de gestion des États membres de l’UE.