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IRISH SCHOOL PROGRAMME IV

Signature(s)

Montant
240 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 240 000 000 €
Éducation : 240 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2022 : 240 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 décembre 2021
Statut
Référence
Signé | 29/06/2022
20210093
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IRISH SCHOOL PROGRAMME IV
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 240 million
EUR 555 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the latest phase of the school capital investment programme defined by the Irish Department of Education (DoE). It comprises the renovation, extension and new construction of 30 schools throughout the country.

The project will contribute to human capital formation and hence the knowledge economy in Ireland. It comprises the renovation, extension and construction of education facilities throughout the country, including facilities for children with special educational needs. The purpose is to improve the learning environment for students and the working conditions for teachers. Accordingly, the project is fully aligned with the national education priorities as well as with the objectives of the EU's European Education Area 2025 initiative. Additionally, the refurbishments completed as a part of the project aim to modernise the buildings and improve the energy efficiency of the education infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically cover school and educational infrastructure, leaving it at the discretion of the responsible competent authorities to request an EIA on the basis of the location and scale of the works concerned. However, school and educational infrastructure may fall under Annex II of the Directive with respect to urban development. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency. Social and environmental aspects as well as any aspects related to historical and cultural heritage will be verified during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH SCHOOL PROGRAMME IV
Date de publication
3 Feb 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149085360
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210093
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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