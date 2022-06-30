Le ministre des finances, Paschal Donohoe, préside le groupe BEI-Irlande pour le financement et salue le soutien de 1 milliard d’EUR accordé par la BEI et le FEI en Irlande l’année dernière.

Les ministres des dépenses publiques, du climat, de l’énergie, des transports, du logement et de l’agriculture ont discuté des futures priorités d’investissement avec une délégation de haut niveau de la BEI.

Au cours d’une visite de deux jours en Irlande, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, a annoncé de nouveaux investissements dans des établissements scolaires et des services de conseil pour des opérations de rénovation d’infrastructures ainsi que de régénération de tourbières.

À la suite de la réunion du groupe BEI-Irlande pour le financement qui s’est tenue aujourd’hui au ministère des finances, la Banque européenne d’investissement devrait renforcer son appui aux investissements dans l’action pour le climat, les transports propres, les énergies renouvelables, les soins de santé, l’éducation, l’agriculture et les entreprises en Irlande, en plus d’accroître son soutien à des secteurs tels que l’efficacité énergétique et la régénération des tourbières.

« La Banque européenne d’investissement est un partenaire essentiel, attentif à ce que l’Irlande bénéficie d’investissements à fort impact qui ouvrent des perspectives, améliorent les services et assurent un avenir plus durable. Nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau le vice-président Kettel Thomsen et ses collègues à Dublin, à l’occasion de la réunion d’aujourd’hui du groupe BEI-Irlande pour le financement. Les discussions entre les représentants des ministères et la BEI garantiront que la solidité financière et l’expertise technique uniques de la BEI accélèrent les investissements vecteurs de transformation dans l’ensemble du pays et s’appuient sur le milliard d’euros de financements que la BEI et le FEI ont fournis l’année dernière à l’appui d’investissements en Irlande. Les accords conclus hier concernant un nouveau soutien de 200 millions d’EUR de la BEI en faveur de dépenses d’équipement dans 30 écoles et de services de conseil visant à réduire la facture énergétique des écoles du pays illustrent l’impact unique de la BEI dans ce pays », a déclaré Paschal Donohoe, ministre irlandais des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« Le groupe BEI-Irlande pour le financement veille à ce que la BEI puisse appuyer des investissements essentiels qui stimulent la croissance des entreprises, répondent aux besoins en infrastructures et soutiennent l’action en faveur du climat. La visite organisée cette semaine se situe dans le prolongement de l’engagement renforcé du Groupe BEI de relever les défis liés au Brexit et au COVID-19. Les discussions d’aujourd’hui avec divers ministres du gouvernement permettront de faire en sorte que l’Irlande ne passe à côté d’aucune occasion de surmonter les défis actuels et de débloquer de nouveaux investissements vecteurs de transformation », a commenté Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

À la réunion du groupe BEI-Irlande pour le financement ont assisté le ministre des dépenses publiques et des réformes, Michael McGrath, le ministre de l’environnement, du climat, des communications et des transports, Eamon Ryan, le ministre du logement, des collectivités locales et du patrimoine, Darragh O’Brien ainsi que la ministre d’État chargée de l’agriculture, de l’utilisation des terres et de la biodiversité, la sénatrice Pippa Hackett.

Des représentants de diverses instances de l’État et de l’équipe de la BEI qui gère les dossiers liés à l’Irlande y ont également participé.

Dans le courant de l’année, la BEI devrait confirmer la mise à disposition de près de 1 milliard d’EUR de nouveaux financements en faveur de projets en Irlande, notamment liés à l’efficacité énergétique, à l’accroissement de la production d’énergie renouvelable, à l’interconnexion des réseaux électriques, aux PME et aux agriculteurs, à l’innovation, à la modernisation d’installations universitaires et à la construction de nouveaux logements sociaux.

Le groupe BEI-Irlande pour le financement a été créé en décembre 2016, parallèlement à l’ouverture du premier bureau permanent de la BEI en Irlande, pour renforcer la coopération entre la Banque européenne d’investissement et les parties prenantes et ministères irlandais.

La Banque européenne d’investissement, l’institution de financement à long terme de l’Union européenne, a pour actionnaires directs les 27 pays membres de l’UE. C’est la plus grande banque publique internationale au monde.

Au cours des dix dernières années, la BEI a prêté plus de 8 milliards d’EUR pour des investissements à long terme en Irlande, notamment des projets liés à l’éducation, à l’énergie, aux transports, aux logements sociaux, à la santé, à l’agriculture et à l’eau, ainsi que des investissements effectués par de petites entreprises ou ayant trait à la recherche-développement au sein de grandes entreprises.

Les discussions du groupe BEI-Irlande pour le financement ont fait suite à la séance annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement et à la réunion Ecofin des ministres des finances à Luxembourg au début de ce mois.