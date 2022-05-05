La crise due au COVID-19 a accéléré la transformation numérique de l’économie européenne.

Toutefois, les entreprises mettent en attente certains processus numériques plus complexes.

Les entreprises numériques ont mieux résisté aux perturbations déclenchées par la pandémie.

Près de la moitié des entreprises de l’Union européenne déclarent avoir investi dans la transition numérique en réaction à la crise due au COVID-19. Les entreprises numériques ont mieux traversé la pandémie que les autres. Elles ont été moins susceptibles de connaître une forte baisse de leur chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2020 et ont plus souvent profité de la crise pour accélérer leur transition numérique. En moyenne, elles ont été plus productives et plus innovantes ; elles ont connu une croissance plus rapide et ont versé des salaires plus élevés.

Pourtant, parallèlement à la progression de la transition numérique, la fracture numérique s’est également élargie en Europe. Les petites entreprises et celles situées dans des régions où les infrastructures numériques font défaut risquent d’être laissées pour compte. L’Europe doit privilégier avant tout trois éléments : un écosystème favorable, une vision européenne pour corriger les déséquilibres existant au sein de l’Union européenne et un soutien public suffisant pour combler les lacunes en matière de financements et de compétences.

Telles sont quelques-unes des principales conclusions du nouveau rapport de la BEI intitulé « La transition numérique en Europe en 2020-2021 : éléments de preuve de l’enquête de la BEI sur l’investissement », publié aujourd’hui. Ce nouveau rapport présente l’indice de la BEI concernant la transformation numérique des entreprises, un classement des efforts entrepris dans les différents pays de l’UE et aux États-Unis en matière d’adoption de technologies numériques.

« Pendant la pandémie, la transition numérique est souvent devenue essentielle pour la survie des entreprises et a accéléré la transformation de l’économie européenne », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Pourtant, nous constatons également que la crise a forcé de nombreuses entreprises à mettre en attente des processus numériques plus complexes. Alors que nous entrons dans une “ nouvelle normalité ”, il est crucial de relancer ces processus et d’accélérer le rythme de la transformation numérique avancée dans l’Union européenne. Le Groupe BEI est prêt à apporter le soutien nécessaire à cet égard. »

« La plupart des entreprises de l’UE nous disent qu’elles ont profité de la pandémie pour se transformer et entamer leur mutation numérique. Néanmoins, au cours de cette période, le fossé entre les entreprises s’est creusé : les moins réactives d’entre elles risquent de décrocher. Le manque de compétences reste le principal obstacle à l’investissement des entreprises. Face à ce constat, nous avons besoin de politiques pluridimensionnelles pour soutenir la transformation numérique : l’assistance technique, les compétences et l’accès aux financements jouent tous un rôle », a ajouté Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI.

Transformation numérique dans l’Union européenne pendant la crise due au COVID-19

La pandémie a accéléré le rythme de la transformation numérique. Bon nombre des changements associés au passage au numérique – services fournis à distance, télétravail et réunions en ligne – sont susceptibles de s’ancrer définitivement. Dans l’Union européenne, 46 % des entreprises déclarent avoir pris des mesures pour intensifier leur adoption du numérique – par exemple en fournissant des services en ligne – selon les résultats de l’enquête de la BEI sur l’investissement (EIBIS) menée d’avril à juillet 2021.

Entreprises ayant investi pour intensifier leur adoption du numérique en réponse à la crise due au COVID-19 (en %), par pays