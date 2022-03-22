© Shutterstock

Cette opération qui s’inscrit dans un tour de table de 40 millions d’euros au total permettra à KAYRROS de consolider sa position de leader mondial en matière de données géospatiales, afin d’aider les entreprises et les pouvoirs publics à répondre à leurs objectifs de développement durable.

KAYRROS, le leader de l'analyse des données climatiques et énergétiques, a réalisé un nouveau tour de table de 40 millions d'euros, dont 15 millions d’euros apportés par un prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI). L’Etat, au travers de French Tech Souveraineté qui s’inscrit dans le cadre de France 2030 piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et opéré par Bpifrance, NewSpace Capital et OperaTech Ventures, branche VC de BNP Paribas, participent également à ce financement aux côtés des investisseurs historiques qui réinvestissent à cette occasion.

Cette opération permettra de soutenir le développement des technologies de détection géospatiale de Kayrros, qui révolutionnent l’analyse des images satellites et autres données permettant d’évaluer l'empreinte climatique résultant des activités économiques. Les mesures de Kayrros permettent aux entreprises et aux institutions publiques de maîtriser les risques climatiques, de déployer des stratégies de transition vers une économie à faible émission de carbone et d'atteindre les objectifs de développement durable.

Ce financement participe de la construction d’un Nouvel Espace, composé d’une grande diversité d’acteurs financés à la fois par des fonds privés et des agences d’État, et promouvant la souveraineté spatiale en des termes radicalement nouveaux. Le soutien apporté à Kayrros par French Tech Souveraineté, dont c’est le premier investissement, ainsi que par la banque publique de l’UE, expriment la volonté des acteurs publics français et européen, de travailler à la fois avec les acteurs établis et de nouveaux acteurs afin de réussir le défi des nouvelles explorations spatiales.

Ce nouveau tour de table témoigne de la pertinence du modèle de Kayrros et porte à 72 millions d'euros les fonds levés par l'entreprise depuis sa création en 2016. Il permettra d'accélérer son développement commercial, renforçant ainsi sa position de leader mondial dans le secteur de la surveillance géospatiale, essentielle pour répondre à l’urgence climatique. Cette nouvelle levée de fonds comprend des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres.

Ambroise Fayolle, Vice Président de BEI, commente : « La sécurité énergétique et l'empreinte carbone sont des enjeux essentiels pour les secteurs public et privé. Kayrros a développé des solutions puissantes pour relever ces défis. Les objectifs de Kayrros sont en phase avec la politique économique et climatique européenne et la BEI est heureuse de soutenir Kayrros dans la poursuite de ces objectifs. »

Antoine Rostand, Président de Kayrros, précise : « Ce tour de table réunit plusieurs domaines d'intérêt pour Kayrros, à commencer par le secteur public représenté par la Banque européenne d'investissement (BEI) et pour le compte de l’Etat par Bpifrance via le fonds French Tech Souveraineté. Leur participation souligne l'importance du secteur du Nouvel Espace dans la politique climatique française et européenne. De son côté, Opera Tech Ventures fournit une expertise de premier ordre dans le secteur financier, apportant des conseils précieux alors que nous répondons à la demande croissante du secteur en matière de données climatiques. NewSpace Capital va également nous aider à nous développer en tant que leader émergent de l'industrie spatiale. »

« La disponibilité de données climatiques fiables en temps quasi-réel est un avantage stratégique pour les pays, pour leur sécurité énergétique, leur durabilité et leur croissance économique. S'appuyant en partie sur les données publiques de l'Agence spatiale européenne, Kayrros et ses partenaires ont construit une boîte à outils permettant de lutter contre le réchauffement climatique dont il faut maintenant accélérer l'adoption. » a déclaré pour sa part Adrien Muller de Bpifrance.

Felix von Schubert, Président de NewSpace Capital, estime : « Depuis sa création en 2016, Kayrros s'est imposé comme l'expert mondial du traitement des données spatiales appliqué à l'énergie et au climat pour les marchés publics. Le savoir-faire acquis par Kayrros aura un vaste périmètre d’application à mesure que l'action climatique s'accélèrera. Cette levée de fonds ouvre un nouveau chapitre dans le développement de Kayrros alors que l'appétit pour les mesures d'impact climatique va croître de manière exponentielle. »

Jacky Abitbol, Managing Partner de Cathay Innovation, déclare : « La lutte contre le changement climatique est au cœur des préoccupations des entreprises et des gouvernements, qui s'efforcent de plus en plus de transformer leurs engagements en résultats concrets. Grâce à sa technologie basée sur l'intelligence artificielle, la plateforme de Kayrros permet aux organisations d’agir concrètement pour relever le grand défi de notre époque en leur fournissant des informations de qualité et pertinentes. »

A propos de la Banque européenne d’investissement

Depuis 2019, la banque publique de l’UE accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. En 2021, elle a déjà largement atteinte cette cible en France où la BEI a investi un quart de ses financements, soit 3,6 milliards d’euros, à des projets dans l’innovation, la plupart du temps en relation étroite avec l’action climatique.

A propos de Kayrros

Fondée en 2016 à Paris par un groupe multidisciplinaire d’ingénieurs, d’économistes et de mathématiciens experts en énergie et en intelligence artificielle, Kayrros s’est imposé comme leader dans l’application des techniques géospatiales d’observation de la terre au service de l’action climatique et de la protection de l’environnement. Lauréate de la French Tech 120, Kayrros déploie ses activités à partir de son siège parisien et de ses bureaux de Houston, New York, Londres, Bangalore et Singapour. En collaboration avec le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et l’Agence Spatiale Européenne, Kayrros agrège et analyse d’immenses quantités de données publiques, satellitaires et géolocalisées pour en extraire des signaux quantifiés propres à guider les décisionnaires des secteurs public et privé et à accélérer leur transition vers une économie à bas carbone. Les outils développés par Kayrros pour mesurer les impacts climatiques et environnementaux permettent notamment le suivi en temps quasi-réel des émissions de CO2 et de méthane ainsi que des volumes de carbone séquestrés dans la végétation.

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement en crédit, en garantie et en fonds propres, les accompagnant dans leurs projets d’innovation et à l’international. Conseil, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs via ses 50 implantations régionales.

A propos de France 2030

Lancé fin 2021, ce plan du gouvernement français doté de 30 milliards d’euros de fonds publics entend répondre aux grands défis de notre temps, en particulier la transition écologique. Il vise, à travers un effort d’investissement massif sur cinq ans, à faire émerger les futurs champions technologiques de demain et accompagner les transitions dans des secteurs clés comme l’énergie, les transports ou encore l’espace.

A propos de French Tech Souveraineté

French Tech Souveraineté est une enveloppe d’investissement géré par Bpifrance disposant d’une première poche de 150 M€ afin de soutenir des entreprises françaises développant des technologies d’avenir à caractère souverain.