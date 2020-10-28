KAYRROS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGF VD)

Fiche récapitulative
Kayrros is an asset observation platform powered by modern technologies such as data analytics, artificial intelligence (AI) and computer vision, that uses several data sources, including satellite images, Internet of Things (IoT) devices, sensors, mobile devices, geolocation, social media, web scraping, etc. to provide intelligence to private and public decision-makers.
The project will finance investments for research, development and innovation (RDI) activities related to the development of data analytics and artificial intelligence, as well as on IT integration, to consolidate its first-mover advantage in the asset-observation data analytics market.
The promoter is an innovative start-up with well-developed technology capabilities, an organisational structure in support of its ambitious growth strategy, and a strong R&D team. The project will help the promoter pursue its R&D investments, accelerate the development and the deployment of new use cases, and build scale.
The project supports the policy objective of innovation and digitalisation in the asset observation domain, which has long been suffering from imperfect and opaque information. By supporting the company's investments in R&D and its expansion into new applications, including environment and climate, risk management and the monitoring of the global supply chain, the project also addresses knowledge externalities and contributes to public goods.
The promoter's strategy depends on significant growth-related investments in order to achieve its business plan. By addressing a market gap in available financing options, EIB financing allows the company to finance its investment plan and accelerate the deployment of its growth strategy. EIB contribution is positive because of a positive crowd-in effect and innovative structure adapted to the risk profile of this Company given the early stage of the company.
The project activities do not fall under Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.