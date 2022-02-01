Seuls 26 % des personnes au Luxembourg prennent en compte le changement climatique dans leur recherche d’emploi (17 points de moins que la moyenne de l’UE, qui est de 43 %). Les 15-29 ans s’en préoccupent davantage : 36 % prennent en considération le changement climatique lors de leur recherche d’emploi (toujours 18 points de moins que la moyenne de l’UE, qui est de 54 % pour ce groupe d’âge).

Dans l’ensemble, 34 % des résidents luxembourgeois tiennent compte du changement climatique lorsqu’ils choisissent leur banque ou placent leur épargne (11 points de moins que la moyenne de l’UE, qui est de 45 %).

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Malgré des écarts générationnels évidents, au Luxembourg également, les habitants modifient de plus en plus leurs habitudes en matière de mobilité et de consommation et adoptent des comportements plus durables pour lutter contre le changement climatique. Ces modifications de comportements montrent que les individus de tous âges sont disposés à prendre des engagements plus fermes dans leur vie quotidienne pour aider à atténuer la crise climatique. Cette volonté a été mise en évidence lors de la COP 26 et indique clairement que nous devons poursuivre nos efforts pour soutenir la transition écologique. En tant que banque européenne du climat, l’un des principaux rôles de la BEI est de financer des projets innovants axés sur la mobilité électrique ainsi que sur d’autres solutions durables qui contribuent à bâtir un avenir décarboné pour tous et toutes. »

Téléchargez le tableau Excel regroupant les données brutes des 30 pays étudiés en cliquant ici. Veuillez cliquer ici pour accéder à une page internet de la BEI présentant les principales conclusions de la quatrième enquête de la BEI sur le climat.

Informations générales

À propos de l’enquête de la BEI sur le climat

La Banque européenne d’investissement a lancé la quatrième édition de son enquête sur le climat. Cette évaluation approfondie du sentiment des citoyens à l’égard du changement climatique a été menée en partenariat avec la société d’études de marché BVA. La quatrième édition de l’enquête de la BEI sur le climat vise à nourrir le débat général sur les comportements et les attentes en matière d’action en faveur du climat. Plus de 30 000 personnes y ont participé entre le 26 août et le 22 septembre 2021, avec un panel représentatif pour chacun des 30 pays examinés.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE en Europe et dans le reste du monde. Active dans près de 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont aussi alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos de BVA

BVA est une société d’études et de conseil considérée comme l’une des plus innovantes de son secteur. Spécialisée dans le marketing comportemental, BVA allie sciences des données et sciences humaines pour rendre les données vivantes et inspirantes. BVA est membre du WIN (Worlwide Independent Network of Market Research), un réseau mondial qui regroupe des acteurs parmi les plus importants du secteur des études de marché et des sondages et qui compte plus de 40 membres.