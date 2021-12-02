Source : Enquête 2021 de la BEI sur l’investissement – Question : Pensez-vous que la pandémie de coronavirus aura des incidences à long terme sur l’un des éléments suivants ?

Grâce à une reprise supérieure aux attentes et à un assouplissement des conditions du marché, les entreprises européennes envisagent à nouveau de renforcer leurs investissements. L’appui financier aux entreprises pendant les confinements a été crucial pour maintenir l’économie à flot. Plus de la moitié (56 %) des entreprises de l’UE ont bénéficié d’une forme ou d’une autre de soutien financier en réponse à la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, malgré un contexte difficile, quatre entreprises sur cinq (82 %) dans l’Union européenne estiment avoir investi un volume en rapport avec leurs besoins au cours des trois dernières années, une proportion comparable à celle des entreprises américaines. Telles sont quelques-unes des principales conclusions de la nouvelle édition de l’enquête sur l’investissement menée par la Banque européenne d’investissement publiée aujourd’hui.

Cette sixième édition de l’enquête de la BEI apporte un éclairage inédit à l’échelle des entreprises sur les décisions d’investissement et le financement des investissements dans l’Union européenne et aux États-Unis. Elle couvre les activités d’investissement dans le domaine de l’action pour le climat et de la transformation numérique et examine l’incidence de la pandémie de COVID-19 et la réponse politique apportée. Le Groupe BEI, les institutions de l’UE et les États membres utilisent l’enquête comme un outil pour identifier les besoins et comprendre les entraves à l’investissement.

Le texte intégral du rapport est disponible ici.

Une synthèse des résultats de l’enquête est disponible ici.

« La pandémie exigeait une réponse rapide et audacieuse. Et les pouvoirs publics et l’Union européenne ont répondu à l’appel », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Lorsque l’épidémie a éclaté, le Groupe BEI a été l’une des premières institutions de l’UE à réagir. Nous avons rapidement commencé à acheminer des financements d’urgence vers les entreprises de toute l’Europe qui en avaient besoin. La dernière enquête que nous avons menée auprès des entreprises européennes montre que ce soutien a été crucial pour les aider à se relever des confinements. Il a contribué à préserver la capacité d’investissement dont nous avons urgemment besoin pour accélérer la transformation écologique et numérique ».

« Le soutien stratégique au niveau européen et national visait à renforcer la résilience des entreprises, en leur garantissant l’accès au crédit et en permettant aux salariés de conserver leur emploi. Les incitations financières ciblées demeurent tout à fait pertinentes pour promouvoir et accélérer des investissements transformateurs en matière de climat et de numérisation », a déclaré Debora Revoltella, économiste en chef à la BEI. « En ce qui concerne l’encouragement à la transition numérique induit par la pandémie, par exemple, il s’agit moins pour les entreprises d’adopter des technologies numériques de pointe que d’entamer leur « parcours de numérisation », en mettant en place le télétravail ou la vente en ligne. C’est pourquoi des mesures de soutien sont nécessaires, notamment pour promouvoir les compétences numériques et la formation correspondante, afin de renforcer cette dynamique dans le domaine du numérique et de garantir la compétitivité de l’Europe sur le long terme. »

Le soutien public s’est révélé essentiel pour maintenir les capacités d’investissement des entreprises

La pandémie de COVID-19 a durement frappé les entreprises. Interrogées sur l’incidence de la pandémie sur leur chiffre d’affaires, près de la moitié des entreprises de l’UE (49 %) ont indiqué un recul par rapport au début de 2020, avant que la crise pandémique ne déferle sur l’économie.

Les données de l’enquête montrent que 56 % des entreprises de l’UE ont bénéficié d’un appui financier sous la forme d’un crédit garanti, d’un soutien pour les cotisations de sécurité sociale ou de nouveaux délais de paiement. Parmi les petites entreprises européennes du secteur manufacturier ou des services, 35 % affirment que, sans le soutien reçu, leur existence même aurait été mise en péril.

Les données soulignent également l’acheminement réussi de l’aide publique vers les entreprises qui en avaient le plus besoin : celles confrontées aux pertes de recettes plus importantes. Le lien entre les pertes de recettes et une révision à la baisse des projets d’investissement est nettement plus ténu chez les entreprises ayant bénéficié d’un quelconque type d’appui, celles-ci se montrant plus susceptibles de préserver leurs programmes d’investissement.

Les entreprises européennes qui déclarent avoir engagé au moins une action à court terme (57 %), comme le développement de nouveaux produits, la numérisation ou le raccourcissement de leur chaîne d’approvisionnement, à la suite de la pandémie, sont moins nombreuses que leurs homologues américaines, qui sont 74 % à déclarer avoir adopté cette démarche.

Le cap donné par l’UE en matière d’action climatique commence à porter ses fruits

Les entreprises de l’UE sont 43 % à avoir déjà réalisé des investissements liés au climat, tandis que la part de celles envisageant des investissements dans ce domaine est passée de 41 % à 47 %. Aux États-Unis, seulement 28 % des entreprises ont déjà effectué le même type d’investissements et seulement 40 % envisagent de le faire.

Les données de l’enquête montrent également que les changements climatiques sont progressivement perçus comme une réalité, environ trois cinquièmes des entreprises de l’Union européenne (58 %) indiquant que les phénomènes météorologiques ont d’ores et déjà des incidences sur leurs activités.

Les changements climatiques touchent les entreprises de l’UE et des États-Unis