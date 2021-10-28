©BGK/ BGK

La nouvelle voie de contournement facilitera la circulation et réduira les encombrements autour de la « Tricité ».

Elle fera partie de la voie express S6, plus vaste, qui relie les villes du nord-ouest de la Pologne et relève du réseau routier transeuropéen.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ont convenu de financer un nouveau périphérique qui facilitera la circulation autour de Gdańsk, Gdynia et Sopot, les trois villes polonaises voisines de la côte de la Baltique qui constituent la conurbation également appelée « Tricité ». La BEI prêtera 240 millions d’EUR à BGK pour la construction d’un périphérique de 39 km autour de la zone métropolitaine qui s’étend de Chwaszczyno au nord-ouest jusqu’à la jonction routière Gdańsk Południe au sud-est.

Il s’agit d’un projet crucial pour améliorer les liaisons routières dans une conurbation dont la population globale s’élève à 750 000 personnes, et pour faciliter l’accès aux ports de Gdynia et de Gdańsk. Il s’inscrit dans le développement routier plus vaste de la S6, une voie rapide classique qui reliera Szczecin (à proximité de la frontière allemande) à Gdańsk le long de la côte polonaise de la Baltique. La S6, qui fait partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), permet de relier le nord de la Pologne au corridor multimodal Baltique-Adriatique du RTE-T.

Le prêt de la BEI contribuera au Fonds routier national (Krajowy Fundusz Drogowy – KFD) géré par BGK. Le Fonds finance la construction et la reconstruction de routes nationales en Pologne, principalement des autoroutes et des voies rapides, ainsi que des périphériques urbains.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations de la BEI en Pologne, Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente de BGK, et Tomasz Robaczyński, membre du conseil d’administration de BGK, ont signé l’accord ce jour en marge de la conférence Impact’21 à Poznań.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Un réseau de voies rapides qui fonctionne bien est un atout déterminant pour la croissance économique et l’emploi. Le périphérique mettra fin aux embouteillages à proximité de la zone de la Tricité, notamment au niveau de l’actuel contournement encombré, ce qui permettra de fluidifier la circulation et d’améliorer la qualité de l’air dans les trois villes. Cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien substantiel apporté depuis dix ans par la BEI au programme de modernisation des routes polonaises au sein du réseau transeuropéen. »

« L’amélioration de la qualité de vie des Polonais et des Polonaises est l’un des axes fondamentaux de l’activité de BGK. Nous soutenons le développement durable, économique et social de notre pays, y compris les investissements dans les infrastructures. La construction du périphérique de la Tricité renforcera la sécurité et le confort des déplacements des résidents et des touristes dans la région. Elle améliorera également la connexion pour le transit international qui emprunte le réseau transeuropéen. Gestionnaires du Fonds routier national, nous avons jusqu’à présent assuré un financement harmonieux des infrastructures routières d’une valeur de près de 200 milliards de PLN, ce qui s’est traduit par la construction d’environ 1 300 km d’autoroutes et de plus de 2 400 km de voies rapides », a déclaré Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente de BGK, la banque polonaise de développement.

« Le périphérique complétera les projets précédents cofinancés par la BEI, comme celui portant sur la construction d’un tronçon de 41 km de la voie express S6 entre Bożepole Wielkie et la Tricité. »

Informations générales

La BEI finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises (PME). En 2020, le Groupe BEI a fourni 5,2 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

Détenue par l’État, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) est l’unique banque nationale de promotion économique de Pologne. BGK soutient et encourage le développement économique et social durable de la Pologne. Son action contribue à la création d’emplois, à la construction d’appartements, au développement des infrastructures et à l’amélioration de la qualité de l’air. La banque assure le bien-être des générations futures en créant du capital social, en promouvant l’esprit d’entreprise et en apportant des financements responsables. Elle est présente dans toutes les régions de Pologne ainsi qu’à l’étranger via ses bureaux de représentation à Bruxelles, Londres, Francfort-sur-le-Main et Amsterdam. Elle soutient l’exportation et l’expansion des entreprises polonaises à l’étranger. BGK est à l’origine du Three Seas Fund, dont elle est la cofondatrice et la principale investisseuse. Ce fonds investit dans les transports, l’énergie et les infrastructures numériques dans les pays de la région autour des trois mers. Coopérant avec les entreprises, le secteur public et les institutions financières, BGK répond aux besoins économiques et entreprend un certain nombre d’initiatives en faveur du développement durable.