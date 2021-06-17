© Shutterstock

Le prêt de la BEI permettra d’accroître l’efficacité du transport aérien et d’améliorer la sécurité pour des dizaines de millions de passagers qui empruntent les principaux couloirs au-dessus des Balkans occidentaux

Les fonds sont fournis dans le cadre de l’intervention financière immédiate de la BEI face au COVID-19 en faveur des Balkans occidentaux

Le financement renforce la résilience de la Smatsa pendant la pandémie actuelle

La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera 10,3 millions d’EUR à la Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA Llc (Smatsa), qui gère le trafic aérien des deux pays. Les couloirs aériens contrôlés par la Smatsa sont des routes régionales, européennes et mondiales clés qu’empruntent des dizaines de millions de passagers et des opérateurs de transport de fret du monde entier.

Les fonds de la BEI permettront à la Smatsa de renforcer la fiabilité et l’interopérabilité de ses services de contrôle du trafic aérien et de les mettre en conformité avec la réglementation relative au Ciel unique européen (CUE), une politique à l’échelle de l’UE visant à améliorer les liaisons en Europe grâce à un cadre réglementaire unique pour le transport aérien. Le financement permettra de renforcer la connectivité dans toute l’Europe et d’accroître la qualité des infrastructures et services essentiels de transport aérien, contribuant ainsi à une meilleure efficacité des déplacements régionaux. Il soutiendra la poursuite de l’intégration des Balkans occidentaux à l’Union européenne.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de prêt en Serbie : « Nous sommes heureux de pouvoir soutenir le secteur du transport aérien dans les Balkans occidentaux, qui figurent parmi les plus durement touchés. Ces fonds supplémentaires permettront à la Smatsa de mener à bien plus facilement les investissements prévus, avec à la clé une amélioration de la sécurité au niveau européen et régional ainsi que de l’efficacité et de la convergence avec les normes de l’UE. Le projet est une priorité pour la région et relève du réseau RTE-T. À ce titre, il renforcera la connectivité et l’intégration régionale et facilitera la reprise économique, en particulier dans le secteur du tourisme qui a été gravement touché par la pandémie. »

Predrag Jovanović, PDG de la Smatsa : « Les fonds de la BEI aideront la Smatsa à faire face aux bouleversements causés par la crise sanitaire. Le financement de la BEI permettra de poursuivre le programme d’investissement, qui vise à garantir la sécurité des opérations, l’efficacité du trafic aérien et les capacités, et à réduire l’impact sur l’environnement. »

Sem Fabrizi, chef de la délégation de l’UE en Serbie : « L’amélioration de la sécurité du trafic aérien est un objectif clé de l’Europe, en particulier dans un secteur des transports gravement touché par le COVID-19. Je me félicite que la Serbie concourt à cet effort d’intégration des Balkans occidentaux à l’aide des ressources financières de l’UE. »

Poursuite du soutien pendant la pandémie de COVID-19

Le financement vient compléter un prêt précédent de 45 millions d’EUR pour la modernisation des systèmes de navigation aérienne exploités par la Smatsa. Signé en 2018, ce prêt avait pour objectif d’accroître l’efficacité et la sécurité du transport aérien régional et européen. Le nouveau concours convenu ce jour permettra à la Smatsa d’accélérer la mise en place des services de gestion du trafic qu’elle offrira dans les nouvelles circonstances imposées par la pandémie de COVID-19 et d’assurer la mise en œuvre et la gestion efficaces du projet correspondant au prêt signé en 2018.

Ce financement supplémentaire s’inscrit dans le cadre de l’intervention immédiate de la BEI face à la pandémie de COVID-19 adoptée par l’équipe d’Europe en mai 2020 pour appuyer la reprise socioéconomique dans les Balkans occidentaux. À ce jour, la BEI a investi plus de 2,3 milliards d’EUR dans le secteur des transports en Serbie, contribuant ainsi à améliorer la sécurité du trafic aérien et à soutenir la croissance économique du pays.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des petites et moyennes entreprises, l’industrie, les services et les collectivités locales. À ce jour, 88 projets ont été financés et plus de 6,1 milliards d’EUR ont été investis dans les infrastructures de transport, d’éducation, de santé et de services collectifs, ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 8,6 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises.

À propos de la Smatsa

La Smatsa a été créée en 2003 sous la forme d’une société à responsabilité limitée pour la fourniture de services de navigation aérienne, succédant à l’ancienne Autorité fédérale de contrôle du trafic aérien qui relevait du ministère des transports. Les fondateurs sont les deux États, la République de Serbie et l’État du Monténégro, qui détiennent respectivement 92 % et 8 % du capital. La compagnie assure des services de navigation aérienne dans l’espace aérien et dans les aéroports de la République de Serbie, dans l’espace aérien et les aéroports de l’État du Monténégro et dans la portion de l’espace aérien au-dessus de la mer Adriatique. SMATSA Llc exerce ses activités dans le plein respect de la législation nationale et internationale, ainsi que des accords internationaux pertinents.