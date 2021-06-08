© IE University

La BEI finance IE University par une première tranche de 15 millions d’EUR, qui pourra être suivie d’une seconde tranche du même montant en 2022.

L’opération relève du Fonds européen pour les investissements stratégiques, l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un plan de financement de 30 millions d’EUR au maximum en faveur d’IE University, un établissement d’enseignement reconnu au niveau européen qui accueille des étudiants de 140 nationalités sur ses campus de Madrid et de Ségovie. Le prêt de la BEI bénéficie d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe. Cette première tranche de 15 millions d’EUR pourra être suivie d’une seconde tranche du même montant en 2022.

Transition numérique de l’éducation et innovation

Les investissements financés par la BEI comprennent la modernisation d’équipements de pointe pour stimuler la transformation numérique de l’établissement universitaire. IE University renforcera sa méthodologie « liquid learning » qui permet aux étudiants d’assister aux cours en présentiel ou en distanciel avec la même expérience immersive et didactique. Le financement de la BEI signé avec l’Instituto de Empresa, groupe spécialisé dans l’éducation auquel appartient IE University, facilitera la conception de matériel d’enseignement, la gestion et l’analyse des données, ainsi que l’utilisation de nouveaux outils technologiques appliqués à l’éducation.

Infrastructures

Grâce à cet accord, IE University accélérera la rénovation des installations du campus María de Molina, dans le quartier financier de Madrid, ainsi que des équipements de l’IE Tower, le nouveau siège de l’institution, l’un des rares campus universitaires d’envergure mondiale, situé dans le nord de Madrid, qui ouvrira en septembre prochain. Le plan d’investissement sera également consacré à la restauration du couvent de Santa Cruz la Real à Ségovie, un bâtiment du XVe siècle qui abrite le campus historique d’IE University, ainsi qu’à la rénovation du palais de Mansilla, également à Ségovie, qui sera transformé en résidence universitaire.

Efficacité énergétique et cohésion sociale

Les fonds de la BEI accéléreront également la mise en œuvre du plan stratégique d’IE University en matière de développement durable. L’institution améliorera l’efficacité énergétique de ses installations, encouragera l’utilisation d’énergies de substitution, ainsi que la modernisation des systèmes de climatisation et de ventilation sur les campus de Madrid et de Ségovie.

Le plan financier contribuera également à la réalisation des objectifs de convergence et de cohésion sociale de l’Union européenne, en aidant à réduire les différences régionales, en l’occurrence par le biais d’un appui aux investissements à Ségovie. En outre, l’opération devrait également avoir un impact significatif sur l’emploi en favorisant la création de nouveaux postes de travail.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la banque de l’UE en Espagne : « Cette opération met en lumière les financements de la BEI en faveur de l’éducation et les interventions possibles de la Banque pour contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE dans ce secteur, à savoir notamment l’innovation, la modernisation et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. Nous sommes très fiers d’appuyer le projet d’investissement d’IE University, un établissement universitaire de premier plan dans son domaine, qui entend fournir de meilleures ressources éducatives aux étudiants et aux enseignants. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du programme « Une économie au service des personnes » : « Grâce à un financement de la Banque européenne d’investissement soutenu par le Plan d’investissement pour l’Europe, IE University renforcera ses projets d’apprentissage numérique, ainsi que l’efficacité énergétique et les infrastructures de ses campus. Cet accord contribuera à la transition verte et numérique du secteur de l’éducation. C’est sans conteste une bonne nouvelle pour les étudiants, les enseignants et l’environnement. »

Jaime Úrculo, directeur financier d’IE University : « Les projets d’investissement d’IE University pour les années à venir sont des initiatives à long terme que nous consolidons à la faveur de cet accord avec la BEI, celle-ci facilitant le processus grâce à son équipe dirigeante, à sa grande souplesse et sa bonne compréhension de notre institution et des particularités du secteur de l’éducation. »

Informations complémentaires

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont mobilisé à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements, dont un quart à l’appui de projets de recherche, de développement et d’innovation.

IE University vise à promouvoir des changements positifs au moyen de l’éducation, de la recherche et de l’innovation. IE University offre un écosystème d’apprentissage reposant sur les technologies et visant à former des dirigeants qui marquent le monde de leur empreinte, grâce à l’innovation, à une vision globale, à un esprit d’entreprise et à une méthode unique axée sur les sciences humaines. IE University dispose d’un corps enseignant composé de plus de 500 professeurs qui enseignent actuellement à des étudiants issus de 140 pays, dans le cadre de programmes universitaires de niveau bachelier, de master et de formation des cadres. Le réseau qui rassemble plus de 60 000 anciens étudiants d’IE University est actif dans 165 pays. Pour plus d’informations : http://www.ie.edu.