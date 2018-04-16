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IE HIGHER EDUCATION & DIGITALISATION

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 30 000 000 €
Éducation : 30 000 000 €
Date(s) de signature
8/06/2021 : 15 000 000 €
26/04/2022 : 15 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 juin 2021
Statut
Référence
Signé | 08/06/2021
20170560
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IE HIGHER EDUCATION & DIGITALISATION
INSTITUTO DE EMPRESA SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 68 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the Promoter's investments in software and digitalisation development, the fit-out and equipping of a new university campus, the modernisation and rehabilitation of existing facilities that will be used for teaching, research, offices and student accommodation in Spain.

The project aims at improving the learning experience of students through digitalisation and newly equipped buildings and increasing the available space for student accommodation. The upgraded facilities will promote learning, which would then translate into better labour market outcomes for the benefit of graduate and postgraduate students and in positive externalities associated with a well-educated labour force.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Council Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU on Environmental Impact Assessments (EIA) does not specifically cover educational activities, leaving it at the discretion of the responsible national authorities to request an EIA on the basis of the location and scale of the works concerned. However, universities - such as the institutes of technology - are likely to fall under Annex II of EIA Directive 2014/52/EU with respect to urban development. Social and environmental aspects as well as any issues related to historical and cultural heritage will be verified during the appraisal. The project will include new buildings, which will comply with the 2010/31/EU Directive on energy efficiency of buildings.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IE HIGHER EDUCATION & DIGITALISATION
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134683173
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170560
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82865488
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170871
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne, Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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