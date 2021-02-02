En 2020, la BEI a augmenté ses financements de près de 50 % en faveur de la région, portant ses engagements financiers à 873 millions d’EUR.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux, souligne l’importante contribution de la BEI au développement économique et social en 2020, qui ouvre la voie à de nouveaux investissements dans le cadre du plan économique et d’investissement de la CE.

La BEI a déjà mobilisé plus de 1 milliard d’EUR de financements dans le cadre de la réponse de l’équipe d’Europe à la crise pandémique dans la région.

Comme présenté lors de la conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a octroyé 873 millions d’EUR de financements en faveur des Balkans occidentaux en 2020, augmentant son concours financier de 50 % par rapport à 2019. Il a apporté un soutien important à la reprise après la pandémie de COVID-19 dans le cadre de l’équipe d’Europe, l’initiative de l’UE visant à aider les secteurs les plus touchés.

Conformément à l’accent mis par l’UE sur la connectivité, la majorité des financements, soit 531 millions d’EUR, a été allouée à la construction et à la modernisation des infrastructures de transport dans la région, en parallèle avec une aide non remboursable de 12 millions d’EUR au titre du cadre d’investissement de l’UE en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) destinée au corridor Vc en Bosnie-Herzégovine. La banque de l’UE a soutenu un portefeuille diversifié d’investissements dans des secteurs clés pour la région, notamment un financement de 65 millions d’EUR à l’appui de la transition numérique de plus de 1 500 écoles dans toute la Serbie. Ce projet permettra l’introduction de matériel informatique et de l’internet à haut débit, ainsi que la formation de quelque 50 000 enseignants aux compétences numériques. Parallèlement à l’ambition de la Banque en matière de climat, le financement de 11 millions d’EUR destiné aux infrastructures d’épuration des eaux au Kosovo* permettra d’améliorer l’accès à l’eau pour quelque 90 000 usagers de la municipalité de Gjilan/Gnjilane.

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont bénéficié en 2020 d’un soutien important du Groupe BEI, composé de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI), mettant 320 millions d’EUR à disposition du secteur bancaire afin de soutenir les petites entreprises. Le Groupe BEI a renforcé ses instruments de soutien au secteur privé en s’appuyant sur les garanties budgétaires de l’UE et les solutions de partage des risques afin d’améliorer la compétitivité des entreprises et des entrepreneurs locaux. Un solide soutien au secteur privé est nécessaire pour assurer la transition de la région vers un modèle économique plus vert, plus inclusif et plus durable. À l’avenir, la BEI souhaite tirer parti de dispositifs fructueux comme le mécanisme de garantie du WB EDIF (mécanisme en faveur de l’innovation et du développement des entreprises dans les Balkans occidentaux) – géré par le FEI – qui a soutenu des milliers de PME et d’emplois locaux et dont la dotation a récemment été complétée par la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) dans le cadre de la réponse à la crise due à la pandémie de COVID-19. La BEI a également élargi son soutien à la préparation et à la mise en œuvre de projets d’investissement en accordant une assistance technique d’une valeur de 17 millions d’EUR dans le cadre de l’initiative Résilience économique et du WB EDIF.

Intervenante majeure dans le cadre de la réponse de l’équipe d’Europe de l’UE à la crise pandémique, la BEI a engagé 1,7 milliard d’EUR sur l’enveloppe globale de 3,3 milliards d’EUR annoncée en mai 2020 à l’occasion du sommet UE-Balkans occidentaux de Zagreb. À ce jour, la Banque a mobilisé plus d’un milliard d’euros pour accélérer la reprise dans les Balkans occidentaux après la pandémie de COVID-19. Les fonds ont été acheminés sous forme d’aide immédiate au secteur de la santé et au secteur privé, en visant notamment les petites entreprises, qui sont les plus durement touchées par la pandémie.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « Je constate avec plaisir que le Groupe BEI a presque doublé son volume de financements dans les Balkans occidentaux au cours de l’une des années les plus difficiles de l’histoire récente. Toutefois, nous n’allons pas nous arrêter là et continuerons à apporter tout notre soutien à la région afin de l’aider à surmonter la crise pandémique, à avancer sur la voie de l’adhésion à l’UE et à accélérer son indispensable transformation économique en un marché vert et numérique. Nous sommes particulièrement fiers de ce premier prêt à impact consenti par la BEI, qui stimulera l’emploi des jeunes et l’entrepreneuriat féminin, ainsi que d’avoir commencé à appuyer le passage au numérique des secteurs privé et public. »

En 2021, la Banque prévoit de renforcer son soutien à l’action en faveur du climat, à la reprise des PME, à la connectivité, à la transformation numérique et aux projets favorisant l’emploi inclusif. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du plan économique et d’investissement de la Commission européenne pour les Balkans occidentaux. Le Groupe BEI se réjouit à la perspective de travailler avec tous les partenaires à la mise en œuvre de cet important plan qui vise à mobiliser jusqu’à 9 milliards d’EUR en faveur de la croissance inclusive, des transports durables, de la transition numérique et verte et de la création du marché commun régional, ainsi qu’un volume d’investissements de 20 milliards d’EUR soutenus par le mécanisme de garantie pour les Balkans occidentaux.