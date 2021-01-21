Principales conclusions

L’Union européenne compte parmi les chefs de file mondiaux dans le domaine de l’innovation verte et encore plus dans celui de l’innovation à la fois verte et numérique.

La crise du COVID-19 met en péril l’investissement nécessaire à la transformation verte et numérique.

Au sein de l’UE, les investissements en faveur de l’atténuation des changements climatiques sont nettement inférieurs à ceux déployés en Chine, mais supérieurs à ceux aux États-Unis. L’incertitude demeure un obstacle majeur à l’investissement, bien que la réponse de l’UE à la crise liée à la pandémie de COVID-19 soit parvenue à apaiser les craintes à court terme.

La pandémie de COVID-19 en Europe a eu des répercussions immédiates et de grande ampleur sur l’investissement : d’après la nouvelle édition du rapport 2020-2021 de la BEI sur l’investissement intitulé « Bâtir une Europe intelligente et verte en temps de COVID-19 », les entreprises de l’UE sont susceptibles de réduire leurs investissements d’au moins 25 % l’année qui suivra la crise. Le rapport montre également que, dans la « nouvelle normalité » post-pandémique, il sera plus important que jamais d’investir dans la transition numérique, l’innovation et le climat. Faute d’investissements de ce type, des pans entiers de l’économie européenne risquent de prendre du retard. Toutefois, l’Union européenne a maintenant l’occasion de mettre à profit son rôle de chef de file dans le domaine des technologies vertes et numériques pour se relever de la pandémie, gérer la transition climatique et maintenir sa capacité à être compétitive dans la course technologique mondiale.

Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI : « Nous avons été témoins d’un choc économique massif et d’une réaction impressionnante des pouvoirs publics. L’investissement a été frappé durement. Il est maintenant primordial de nous adapter à la nouvelle normalité et de remédier aux lacunes préexistantes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Dans le secteur public, les plans d’investissement pour 2021 montrent une dynamique positive. Le défi consiste essentiellement à optimiser les retombées et la capacité d’absorption des investissements prévus. La reprise de l’investissement des entreprises dépendra en partie de l’existence d’une réponse politique concertée à même de susciter la confiance des entreprises européennes quant à la trajectoire de la reprise. Les initiatives de financement en fonds propres et de partage des risques entre les secteurs public et privé seront essentielles pour mobiliser les investissements privés nécessaires à maintenir la compétitivité de l’Union européenne et stimuler sa transformation verte et numérique. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Notre rapport annuel sur l’investissement constitue le tour d’horizon le plus complet de la dynamique de l’investissement en Europe. L’édition de cette année reconnaît la force de la riposte des pouvoirs publics à la crise et signale que la transition verte et numérique donne l’occasion de gagner en compétitivité, de se relever de la pandémie, de lutter contre l’urgence climatique et de créer des emplois d’avenir. Toutefois, les incertitudes et les tensions financières engendrées par le risque pandémique empêchent l’économie européenne de s’engager dans la transformation nécessaire. Des investisseurs patients comme la BEI peuvent aider l’Union européenne à relancer l’investissement et à adopter une vision à long terme de la transformation verte et numérique. »

Le rôle de chef de file de l’Europe dans le domaine des technologies vertes et numériques

L’Union européenne compte parmi les chefs de file mondiaux de l’innovation verte, et plus encore de l’innovation à la fois verte et numérique, malgré la primauté des États-Unis dans la plupart des domaines du numérique.

Les entreprises de l’UE devancent leurs homologues américaines en ce qui concerne l’investissement vert et l’adoption de technologies numériques par des entreprises vertes. Par rapport aux États-Unis, les entreprises européennes sont moins susceptibles d’avoir adopté des technologies numériques, mais elles ont plus tendance à investir dans des mesures d’atténuation des changements climatiques ou d’adaptation à leurs effets. La part des entreprises qui font des investissements verts et qui adoptent des technologies numériques est également légèrement plus élevée en Europe (32 % contre 28 % pour les États-Unis).

Selon les données les plus récentes, l’Union européenne a enregistré 50 % de brevets de plus dans le domaine des technologies vertes que les États-Unis, le Japon et la Chine étant encore davantage à la traîne. En outre, l’Union européenne a enregistré 76 % de brevets de plus qui combinaient des technologies vertes et des technologies numériques que les États-Unis, et quatre fois plus que la Chine.