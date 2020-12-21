© CargoBeamer

Une solution de fret plus écologique et économique est ainsi soutenue.

Trois terminaux de fret ferroviaire innovants sont en construction à Calais (France), Kaldenkirchen (Allemagne) et Domodossola (Italie).

Le projet est financé au titre de Mobilité future, un dispositif soutenu par la Commission européenne.

Le Groupe Banque européenne d’investissement et CargoBeamer AG ont conclu ce jour un accord de financement de type apport de fonds propres d’un montant de 12,6 millions d’EUR qui prendra la forme d’un prêt garanti de premier rang associé à un mécanisme de partage des bénéfices. Le financement appuie la construction et la mise en œuvre de trois nouveaux terminaux de fret ferroviaire à Calais (France), Kaldenkirchen (Allemagne) et Domodossola (Italie) en vue de l’exploitation de services ferroviaires de transport combiné entre ces terminaux ainsi que vers d’autres destinations. Le projet sera mis en œuvre de 2020 à 2022. Le prêt de la BEI est soutenu par le dispositif Mobilité future, une initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne au titre de l’instrument de prêt du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

La technologie de CargoBeamer (lien vidéo) permet le « transport combiné route-rail » et le transfert de la route vers le rail de la plupart des cargaisons transportées par camion. La technologie brevetée mise au point par l’entreprise est constituée de wagons, de terminaux d’expédition innovants et de logiciels de logistique. Le système de CargoBeamer est compatible avec 80 % des camions de marchandises actuellement utilisés et offre donc une solution de substitution plus propre et moins coûteuse au fret routier.

« En Europe, la majeure partie du transport terrestre de marchandises est encore assurée par la route, ce qui engendre des embouteillages, de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre. Le trafic de fret étant appelé à croître, le transfert modal vers le rail apparaît plus pertinent que jamais » a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Les solutions de transport combiné de type route-rail peuvent contribuer à décarboner le transport et jouer un rôle important dans la réalisation de notre objectif en faveur d’un secteur des transports européen plus respectueux de l’environnement, plus durable et plus efficace. C’est pourquoi je me réjouis de voir la BEI, dans son rôle de banque européenne du climat, soutenir une entreprise innovante comme CargoBeamer. »

Adina Vălean, commissaire européenne aux transports : « Ce prêt soutiendra le pacte vert pour l’Europe et notre stratégie de mobilité durable et intelligente visant à rendre le transport de marchandises plus respectueux de l’environnement. Pour accélérer la transition vers des transports intelligents et durables, l’intermodalité est un atout essentiel, et je suis heureuse que nous puissions soutenir CargoBeamer qui œuvre au transfert du fret vers le rail. »

« Un réseau international de terminaux situés à des endroits soigneusement choisis sera la clé du succès de notre entreprise. C’est pourquoi nous saluons cet accord de financement, qui marque une étape importante dans notre ambitieux plan de croissance pour l’avenir » explique Markus Fischer, directeur financier de CargoBeamer. « Nous sommes convaincus que le transport combiné et la solution durable qu’il offre joueront un rôle déterminant dans le transfert modal des années à venir. Nous sommes heureux que la BEI et la Commission européenne partagent notre vision en annonçant CargoBeamer comme le troisième projet soutenu par le dispositif Mobilité future depuis son lancement l’année dernière. »

Bénéficiant de la certification européenne depuis 2013 (une étape cruciale sur un marché ferroviaire hautement réglementé), la technologie de CargoBeamer permet à la société d’exploiter avec succès la liaison entre Kaldenkirchen (Allemagne) et Domodossola (Italie) depuis 2015. L’entreprise a su s’emparer d’environ 7 % du marché du fret routier qui emprunte ce corridor (à l’exclusion de l’arrière-pays), démontrant qu’un important report modal de la route vers le rail est possible. Le premier terminal qui exploitera pleinement la technologie CargoBeamer est actuellement en construction à Calais (France) et ouvrira à la mi-2021.

Informations générales

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un instrument de financement de l’UE destiné à promouvoir la croissance, l’emploi et la compétitivité au moyen d’investissements ciblés dans les infrastructures au niveau européen.

Le dispositif Mobilité future est une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI au titre de l’instrument de prêt du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), qui vise à soutenir le programme de décarbonation de l’Europe, en privilégiant des solutions de transport propres, sûres et intelligentes. Mobilité future peut être partiellement financé par l’initiative NER 300 mise en place par l’UE.

À propos de CargoBeamer