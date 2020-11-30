© Shutterstock

Une nouvelle ligne de crédit contribuera à renforcer la résilience de l’économie dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le financement s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’« équipe d’Europe ».

L’opération est menée au titre de l’initiative Résilience économique et du Fonds européen pour le développement durable, qui font tous deux partie du Plan européen d’investissement extérieur pour les pays partenaires de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient la résilience du secteur privé palestinien en accordant une ligne de crédit de 50 millions d’USD à The National Bank (TNB), qui sera rétrocédée, pour l’essentiel, à de petites et moyennes entreprises (PME) locales.

Il s’agit de la première opération de la banque de l’UE en réponse à la situation d’urgence provoquée par le coronavirus en Palestine. Elle s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’« équipe d’Europe » (Team Europe), qui vise à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Le financement de la BEI relève de l’initiative Résilience économique (IRE), qui fait partie de la réponse de l’Union européenne aux difficultés que connaissent les pays du voisinage méridional, telles que les déplacements forcés et les migrations, les récessions économiques et les crises politiques.

Le financement de la BEI est mis à disposition dans le cadre d’un ensemble de mesures, comprenant un programme complet d’assistance technique qui sera suivi d’un mécanisme de partage des risques, mobilisé au titre du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) de l’UE. Ces instruments visent à promouvoir l’accès des PME aux financements, de manière générale, ainsi que l’inclusion financière des groupes vulnérables et mal desservis de l’économie, notamment les PME touchées par la crise sanitaire, les jeunes pousses et les entreprises détenues par des femmes ou des jeunes.

Commentaire de Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, à propos de la signature du nouvel accord de financement : « Nous sommes fiers de collaborer avec The National Bank. Nous nous réjouissons de ce partenariat grâce auquel nous entendons mettre des financements essentiels et indispensables à la disposition des entreprises pour, en fin de compte, soutenir l’emploi et renforcer la résilience de l’économie dans le contexte de la crise actuelle. »

Commentaire de Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne : « Je suis heureux de présenter ce financement indispensable qui permettra d’aider les PME palestiniennes à se remettre de la crise liée au COVID-19. L’UE soutient fermement le développement économique mené par le secteur privé en Palestine. Je tiens à souligner que cet accord constitue le premier appui financier au titre du programme d’assistance mis en œuvre par l’UE pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il représente également le premier instrument de partage des risques déployé en Palestine au titre du Plan européen d’investissement extérieur. »

Commentaire de Talal Nasereddin, président de TNB : « Nous sommes très fiers d’être la première banque en Palestine à gagner la confiance de l’UE et de la BEI et de signer un accord qui appuie notre stratégie et nos initiatives visant à accroître nos financements dans ce secteur vital, le plus touché par la pandémie de COVID-19. Grâce à cette ligne de crédit, nous contribuerons certainement à renforcer la résilience des PME, qui sont considérées comme l’épine dorsale de l’économie palestinienne. »

Informations générales

Les interventions de la BEI s’inscrivent dans le cadre d’une gamme complète de services d’assistance économique que l’Union européenne a mise en place pour soutenir l’économie palestinienne dans le contexte de la relance qui suivra la crise sanitaire. L’enveloppe globale, qui s’élève à environ 85 millions d’EUR de fonds de l’Union européenne, devrait permettre de mobiliser plus de 400 millions d’EUR sous forme d’investissements et de prêts à des conditions favorables ciblant le secteur privé palestinien. L’essentiel de cette aide sera acheminé jusqu’à l’économie palestinienne par l’intermédiaire d’institutions financières européennes et parviendra au secteur privé par le biais de banques locales et d’institutions de microfinancement.

Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie palestinienne : elles représentent plus de 95 % des entreprises locales, contribuent à plus de 55 % du PIB et emploient 85 % de la population active. À la suite de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires et de leur rentabilité, ce qui a entraîné des retards de paiement et une augmentation de la demande de liquidités. Il est à présent essentiel de renforcer le soutien aux entreprises du secteur privé, contribuant ainsi à la protection de l’emploi et de l’économie.

The National Bank (TNB) est la deuxième plus grande banque de Palestine et celle qui enregistre la plus forte croissance au niveau national. Elle est l’un des fournisseurs de services financiers complets les plus fiables du pays pour les grandes entreprises, le commerce de détail, les MPME et les investisseurs. TNB est l’institution financière qui a réalisé le plus grand nombre d’opérations de fusion et acquisition dans le secteur bancaire palestinien. En 2015, elle a acquis les activités de la Bank al Etihad en Palestine et, en 2018, elle a dirigé un consortium qui a pris une participation majoritaire dans la Palestine Islamic Bank (PIB), ce qui constitue la plus importante transaction de l’histoire de la Bourse du pays. En 2020, TNB a fait l’acquisition des activités de la Jordan Commercial Bank (JCB) en Palestine. L’actif total de TNB s’élève à 2,67 milliards d’USD et son capital se monte à 92 millions d’USD.