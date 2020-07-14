© CFM

Des améliorations ferroviaires qui ouvriront des perspectives commerciales aux entreprises locales

Le nouveau matériel roulant acquis par Calea Ferată din Moldova (CFM), la société publique des chemins de fer de Moldavie, profitera largement aux échanges commerciaux, à l’économie et à la population du pays.

Les douze locomotives diesel modernes achetées grâce à un financement conjoint de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de l’Union européenne (UE) sont arrivées aujourd’hui à Chisinau. Elles consommeront moins d’énergie que le matériel actuel et assureront un transport plus sûr et plus efficace des marchandises et des voyageurs à l’intérieur de la Moldavie et vers ses partenaires commerciaux à l’étranger.

Le nouveau matériel roulant a été fabriqué à Nour-Soultan, au Kazakhstan, par GE Transportation, aujourd’hui une division de l’entreprise américaine Wabtec, l’un des principaux fournisseurs de wagons de marchandises et de locomotives. GE Transportation a remporté le contrat à la suite d’un appel d’offres lancé par CFM en 2018, conformément aux politiques et aux règles de la BERD en matière de passation des marchés.

Igor Dodon, président de la République de Moldavie, a exprimé sa gratitude aux représentants de la BERD et de la BEI en Moldavie, ainsi qu’au chef de la délégation de l’Union européenne en Moldavie, pour le soutien constant qu’ils apportent dans le cadre de diverses opérations à l’appui de secteurs stratégiques. Selon le chef d’État, la gestion efficace des chemins de fer moldaves est une priorité pour relancer l’économie du pays.

Adrian Onceanu, directeur général de CFM, a déclaré : « Grâce aux moteurs diesel plus puissants des locomotives, moins de manœuvres seront nécessaires, ce qui permettra d’améliorer l’efficacité des transports et de réduire les coûts d’exploitation. Les caractéristiques techniques améliorées du nouveau matériel roulant diesel feront passer l’intervalle entre l’entretien systématique de 48 heures à 92 jours, ce qui réduira considérablement les coûts d’entretien. Elles contribueront aussi à diminuer la consommation de diesel de 15 à 20 % et d’huile de 35 à 40 %, avec des économies importantes à la clé. »

Peter Michalko, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne en Moldavie, a ajouté : « Aujourd’hui, l’UE prouve une fois de plus son soutien au peuple moldave. L’achat des 12 locomotives a été effectué avec l’appui de l’Union européenne, de la banque de l’UE (BEI) et de nos partenaires de la BERD, la contribution de l’UE étant financée avec l’argent des citoyens européens. Cet événement marque une étape importante vers une Moldavie plus verte et plus durable. Il met également en évidence la coopération fructueuse entre l’UE et la Moldavie dans ce secteur, ce qui prouve qu’ensemble nous pouvons surmonter des périodes difficiles et atteindre nos objectifs en matière d’économie durable, de résilience environnementale et de prospérité sociale, dans l’intérêt de la population moldave. L’UE soutient le peuple moldave tant sur le plan des infrastructures que sur celui des réformes, les deux étant indispensables pour assurer une qualité de vie. »

Angela Sax, cheffe du bureau de la BERD en Moldavie, a déclaré dans une vidéo : « L’arrivée de ces nouvelles locomotives, financées par la BERD, la BEI et l’UE, est un véritable tournant, synonyme d’une Moldavie plus moderne, plus verte et plus dynamique. Le nouveau matériel roulant facilitera les échanges commerciaux en Moldavie, permettra à l’économie de tourner et améliorera les conditions de vie. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, s’est exprimée en ces termes : « Il incombe à la banque de l’UE d’œuvrer à la modernisation de l’infrastructure de transport en Moldavie. Les nouvelles locomotives faciliteront un mode de transport plus respectueux de l’environnement et amélioreront l’interconnexion à l’intérieur du pays ainsi qu’avec les États voisins. Cela contribuera à améliorer les conditions de transport des voyageurs et des marchandises. »

L’acquisition des locomotives s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet financé par la BERD, la BEI et l’UE, qui comprend également la remise en état de l’infrastructure ferroviaire et une réforme complète de CFM afin d’améliorer la sécurité, l’efficacité et la gouvernance d’entreprise.

L’appel d’offres pour la modernisation de l’infrastructure ferroviaire est en cours et l’entreprise met en œuvre un plan d’action pour améliorer sa gouvernance. En outre, le Parlement moldave doit adopter un nouveau code ferroviaire, une législation fondée sur les directives de l’UE qui vise à aligner le secteur ferroviaire du pays sur l’Accord d’association avec l’UE.

Le coût total du projet s’élève à 110 millions d’EUR, dont une subvention à l’investissement de 5 millions d’EUR au titre de la Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) de l’UE, le solde étant couvert par des prêts de la BERD et de la BEI.

La BERD est une banque multilatérale de développement et un investisseur institutionnel de premier plan en Moldavie. Jusqu’à présent, elle y a investi plus de 1,3 milliard d’EUR dans 130 projets. Elle aide également les autorités moldaves à élaborer des politiques qui améliorent le climat des affaires dans le pays.