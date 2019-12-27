Ces ressources, destinées à Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, serviront à l'achat de nouveaux trains

L’opération relève du Plan d’investissement pour l’Europe (« Plan Juncker »)

La BEI va allouer 185 millions d'EUR au maximum pour la modernisation des transports ferroviaires de voyageurs dans la métropole berlinoise. DAL (Deutsche Anlagen-Leasing) louera les nouveaux trains financés grâce aux fonds de la BEI à Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) qui s’est vu attribuer en janvier 2019 les lots 1 et 4 de l’appel d’offres européen lancé par Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) et qui portait sur la modernisation du réseau « Elbe-Spree ». Le prêt de la banque de l’UE bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques. Par ses financements, la banque de l’UE contribue à renforcer la compétitivité de l’économie européenne.

Le soutien de la BEI à ODEG portera sur les prestations à fournir dans le cadre du lot 1. Il s'agira de l’acquisition, dans un premier temps, de 21 rames à six voitures de type « Desiro HC », qui doivent être mises en circulation fin 2022 sur la ligne expresse régionale RE1 reliant Magdebourg à Cottbus via Berlin et Francfort-sur-l'Oder. Les nouvelles rames seront nettement plus confortables ; elles disposeront notamment d’un vaste espace pour ranger les vélos, les poussettes et les fauteuils roulants, et chaque voiture à usage polyvalent sera dotée de toilettes faciles d'accès. Par ailleurs, ces rames seront munies de portes plus larges, qui permettent de monter et de descendre plus rapidement des voitures, et les voyageurs disposeront d’un réseau sans fil WLAN accessible gratuitement pour un plus grand confort.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS a commenté l’opération en ces termes : « Ce financement alloué pour l’acquisition de nouveaux trains appuiera de manière significative la modernisation et le renforcement des transports ferroviaires de voyageurs dans la métropole berlinoise. À la banque de l’UE, nous sommes convaincus qu’un réseau de transports publics efficace, assurant une bonne desserte et offrant un confort accru aux voyageurs, peut contribuer notablement à la réduction du nombre de voitures en circulation et atténuer ainsi la pollution et les changements climatiques. »

Andreas Geue, président du directoire de DAL : « La mise en œuvre des lots 1 et 4 est une étape importante pour le réseau de transports ferroviaires de voyageurs dans la région métropolitaine de Berlin-Brandenbourg. Il s'agit d'une excellente solution sur le plan de la mobilité mais aussi d’un montage financier innovant. Nous nous réjouissons, en notre qualité d'établissement de crédit-bail, d'aider à mettre ce projet sur les rails. »

Informations générales

À propos de DAL

Membre du groupe financier Sparkassen, DAL (Deutsche Anlagen-Leasing) propose des solutions sur mesure adaptées à différents types d’actifs pour plusieurs segments du marché tels que les grandes entreprises, le secteur immobilier, les compagnies de services collectifs, les sociétés de transport et de logistique, ainsi que la santé et les technologies de l’information. Chaque année, l’entreprise accompagne la réalisation de transactions pour un montant de plus de 2,5 milliards d'EUR, ce qui en fait l’un des chefs de file de la mise en œuvre de projets d’investissement de grande ampleur en Allemagne.