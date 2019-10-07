La banque de l’UE octroiera jusqu’à 205 millions d’EUR à TMB au titre du plan Juncker afin de promouvoir l’action en faveur du climat

Les banques publiques ICO et ICF mettront des financements supplémentaires à disposition, 54 et 50 millions d’EUR respectivement, afin de retirer du réseau le matériel roulant le plus ancien

Les nouveaux véhicules entreront en circulation entre 2020 et 2022, auront une capacité plus grande et permettront une meilleure qualité de service

L’opération destinée à remplacer les 42 rames les plus anciennes du métro de Barcelone a débouché ce jour sur la signature des contrats de fourniture du matériel roulant à TMB, l’opérateur local, et son financement par la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF) et diverses entités privées. L’opération est globalement estimée à 268 millions d’EUR.

À l’issue d’une procédure de passation des marchés publics, la fourniture des 42 rames, composées chacune de cinq voitures, a été attribuée à Alstom, qui livrera les deux premières en 2020 et les autres dans un délai de deux ans et demi. Les véhicules seront construits dans son usine de Santa Perpètua de Mogoda, en respectant les critères de durabilité exigés par TMB : structure légère, faible consommation d’énergie, taux élevé de récupérabilité et recyclabilité des composants, fiabilité technique et facilité d’entretien.

Pour rendre possible cette acquisition de matériel roulant, qui permettra le retrait de la totalité des séries 3000 et 4000, TMB a conclu avec des établissements publics et privés différentes opérations de crédit à très long terme, avec l’accord du conseil d’administration de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’autorité du transport métropolitain de la région de Barcelone.

La BEI financera la majeure partie du renouvellement de ces véhicules, destinés aux lignes 1 et 3 du métro de Barcelone, en mettant à la disposition de TMB jusqu’à 205 millions d’EUR. Ces financements permettront de remplacer 42 rames en circulation depuis près de 35 ans par des véhicules neufs qui seront dotés des dernières technologies afin de renforcer la sécurité, de diminuer les temps d’attente et d’améliorer le confort du service. Ils augmenteront également la capacité des rames, qui pourront accueillir jusqu’à 1 100 voyageurs pour la L1 et 900 voyageurs pour la L3.

L’appui de la BEI contribuera à promouvoir l’action en faveur du climat en améliorant la qualité des transports publics afin d’encourager leur utilisation plutôt que celle des transports privés et ainsi réduire les émissions polluantes à Barcelone. En outre, les véhicules neufs consommeront jusqu’à 20 % d’énergie en moins et seront plus silencieux. La banque de l’UE met ces financements à disposition grâce à l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe.

Pour compléter l’opération, TMB a obtenu un financement d’un montant de 54 millions d’EUR de l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), établissement public sous la tutelle du ministère de l’économie et des entreprises, ainsi qu’un prêt de 50 millions d’EUR de l’Institut Català de Finances (ICF), établissement financier public dépendant de la Generalitat de Catalunya. Bankinter et Liberbank lui ont également octroyé des prêts de 6,4 millions d’EUR chacun.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, chargée de l’activité de la Banque en Espagne et de son action en faveur du climat, a souligné « les bienfaits évidents pour l’environnement d’un projet qui répond parfaitement à certaines des priorités majeures de la BEI en Espagne, à savoir faciliter la mobilisation de ressources en faveur du climat pour contribuer à la transition écologique dans notre pays, encourager des transports urbains propres et réduire la pollution des villes espagnoles. Comme nous l’avons annoncé lors du récent sommet des Nations unies sur le climat, la BEI a la ferme intention d’intensifier son action en faveur du climat, en augmentant les ressources qu’elle consacre à la lutte contre les changements climatiques et à d’autres objectifs environnementaux, ce qui suppose des efforts supplémentaires pour consolider sa position de banque européenne du climat. »

Violeta Bulc, commissaire européenne chargée des transports, a déclaré : « Grâce à cet investissement octroyé dans le cadre du plan Juncker, les citoyens de Barcelone pourront bénéficier de rames de métro plus confortables, plus modernes et plus efficaces sur le plan énergétique pour leurs déplacements quotidiens. En outre, grâce à l’utilisation de matériaux recyclables, cette modernisation s’inscrit dans les efforts continus que nous déployons pour appuyer le transport durable. »

Rosa Alarcón, présidente de TMB, a quant à elle indiqué : « Avec le retrait de la flotte plus ancienne, nous accélérons un processus de renouvellement qui accroît la durabilité, la fiabilité du service et le confort des voyageurs sur deux de nos lignes de métro les plus fréquentées dans un contexte d’urgence extrême pour le transport collectif de Barcelone en raison de l’entrée en vigueur de la zone à faibles émissions polluantes. Il s’agit de l’acquisition de matériel roulant la plus importante de l’histoire de TMB. »

La BEI et la lutte contre les changements climatiques

La banque de l’UE est l’une des institutions multilatérales qui octroient le plus de financements dans le monde pour lutter contre les changements climatiques. Elle a pour objectif d’être un chef de file en la matière pour faire en sorte que le réchauffement de la planète soit inférieur à 2 ˚C et que la hausse des températures se limite à 1,5 ˚C, afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris. Lors du sommet sur le climat organisé en septembre à New York, le Groupe BEI a annoncé son intention de renforcer son action en faveur du climat, d’accroître progressivement les financements qu’il consacre aux objectifs climatiques et environnementaux jusqu’à atteindre 50 % en 2025 et de mobiliser jusqu’en 2030 au moins 1000 milliards d’EUR pour renforcer les investissements qui contribuent à atteindre ces objectifs. En outre, le Groupe BEI a fait part de son intention d’aligner toutes ses activités sur les objectifs de l’accord de Paris.

L’accord signé ce jour est le deuxième mis en place par la BEI à Barcelone et le cinquième en Espagne dans le cadre de l’Initiative pour des transports plus propres, programme destiné à promouvoir des réseaux de transport moins polluants. Au titre de cette initiative, la BEI a octroyé des financements destinés à la modernisation des flottes d’autobus de Las Palmas, Palma de Majorque, Valence et Barcelone. La Banque a financé la majeure partie de ces projets dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (ou « plan Juncker »), dont la garantie permet d’appuyer des investissements qui, de par leur structure ou leur nature, contribuent à stimuler la croissance économique et l’emploi. Le projet signé avec TMB bénéficie également du soutien du plan Juncker et permettra de créer 3 100 emplois, nécessaires à la construction des nouveaux véhicules.