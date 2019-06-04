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FMB METRO ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
245 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 245 000 000 €
Transports : 245 000 000 €
Date(s) de signature
10/11/2020 : 40 000 000 €
19/09/2019 : 205 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 19/09/2019
20180845
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FMB METRO ROLLING STOCK
FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 245 million
EUR 417 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the purchase of 42 electric trainsets to be operated in the underground networks of the city of Barcelona.

The project consists of the acquisition of 42 new metro rolling stock to substitute 42 old trainsets - with four motor cars and one trailer car each - operated by the Barcelona public metro operator Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona, S.A. (FMB) in Barcelona (Catalonia, Spain). The 42 trainsets to be substituted correspond to the 18 trainsets of series 3000 running on L3 (with 1435 mm track gauge) and the 24 trainsets of series 4000 running on L1 (with 1674 mm track gauge) of the Barcelona metro network. Trainsets of series 3000 and 4000 are the oldest ones of FMB's fleet and will be between 32 and 35 years old at replacement time. Their structural deficiencies, low reliability and high maintenance cost have accelerated FMB's Metro Fleet Renewal Plan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not fall under the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, since it entails the manufacture of metro rolling stock, which will take place in a manufacturer's plant. Therefore, no EIA will be required for this project. The project is expected to have positive environmental impacts by helping the public transport to increase and/or maintain modal share. The measures to be taken by the promoter in the decommissioning of old buses will be further checked at the appraisal, as well as all the other environmental aspects.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directives 2014/25/EU (repealing 2004/17/EC) and/or 2014/24/EU (repealing 2004/18/EC) as well as Directives 2009/81/EC and 2007/66/EC (amending Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FMB METRO ROLLING STOCK
Date de publication
27 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93985896
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180845
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - FMB METRO ROLLING STOCK
Date de publication
18 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
123509855
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180845
Dernière mise à jour
18 Oct 2019
Secteur(s)
Transports
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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