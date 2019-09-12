La Banque de l’UE a signé un prêt de 100 millions d’EUR qui servira à financer la construction de la nouvelle autoroute reliant Niš et Merdare.

Le projet bénéficiera également d’une subvention à l’investissement de 48 millions d’EUR au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, une initiative menée par l’UE.

Ce projet, connu sous le nom d’autoroute de la paix, représente une avancée concrète vers la coopération et la réconciliation dans la région.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Violeta Bulc, commissaire européenne aux transports.

La Banque européenne d’investissement (BEI) poursuit sa politique de soutien aux infrastructures de transport dans la région des Balkans occidentaux en signant un prêt de 100 millions d’EUR qui servira à financer la construction de la nouvelle autoroute reliant Niš et Merdare en Serbie. Le projet porte sur la construction du premier tronçon de 32 km (sur une longueur totale de 100 km) – également appelé l’autoroute de la paix – qui connectera Niš, l’une des plus grandes villes de Serbie, à Priština. Cette nouvelle route fait partie du corridor de 314 km qui fait la jonction entre l’Europe du Sud et l’Europe orientale.

Le projet, d’un montant de 255 millions d’EUR, bénéficiera également d’aides non remboursables de 48 millions d’EUR au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (WBIF), à savoir une subvention à l’investissement de 40,6 millions d’EUR et une subvention d’assistance technique de 7,4 millions d’EUR pour la préparation du projet, qui devrait être achevé d’ici la fin de 2024.

Le projet comprend la construction de quatre échangeurs à plusieurs niveaux, de six tunnels d’une longueur comprise entre 200 et 1 200 m, de neuf ponts majeurs d’une longueur comprise entre 100 à 1 000 m, ainsi que d’aires de repos, d’un centre de contrôle local et de plateformes pour les stations-service. Il s’agira d’une route à chaussée unique, mais elle sera conçue de manière à pouvoir être facilement transformée selon les normes des autoroutes transeuropéennes à part entière lorsque le trafic le justifiera, à savoir, selon les estimations, dans une quinzaine d’années.

Le contrat de financement et le document relatif à la subvention à l’investissement ont été signés à Belgrade en présence de Violeta Bulc, commissaire européenne chargée des transports. Les documents ont été signés par Miguel Morgado, directeur à la BEI chargé des opérations en Italie, à Malte, en Slovénie, en Croatie et dans les Balkans occidentaux, Zorana Mihajlović, vice-Première ministre et ministre serbe de la construction, des transports et des infrastructures, Jadranka Joksimović, ministre de l’intégration européenne, et Dušan Purić, directeur adjoint des corridors de la Serbie.

Violeta Bulc, commissaire européenne, a souligné les points suivants : « Nous intensifions notre action à l’appui de la modernisation des infrastructures dans les Balkans occidentaux. Cette autoroute contribuera à améliorer la mobilité et la sécurité routière, tout en permettant une meilleure connectivité dans la région. Plus encore, ce projet est un exemple concret du renforcement de la coopération et de la réconciliation entre les peuples de Serbie et du Kosovo. »

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a déclaré : « Depuis le début de son activité dans les Balkans occidentaux, il y a plus de 40 ans, la BEI soutient résolument le secteur des infrastructures dans cette région. Je suis fier que la banque de l’UE appuie ce projet, en raison de son importance géopolitique cruciale : ce n’est pas un hasard si ce tronçon de ce réseau transeuropéen de transport est également connu sous le nom d’autoroute de la paix ».

Et Zorana Mihajlović, vice-Première ministre, d’ajouter : « L’autoroute Niš-Merdare est l’un des six axes de ce type que la Serbie commence à construire cette année et l’année prochaine. Cette infrastructure est importante à la fois pour son apport en ce qui concerne la connectivité régionale – car elle reliera la Serbie aux ports albanais de la mer Adriatique – et pour le développement accéléré des régions du sud et du centre de la Serbie que la nouvelle autoroute reliera. Cette route, ce n’est pas seulement du béton et de l’asphalte. J’espère donc que ce projet contribuera à bâtir un avenir meilleur pour la région et à améliorer la qualité de vie de tous ses habitants. »

Jadranka Joksimović, ministre serbe de l’intégration européenne, a déclaré : « Ce projet est important pour l’interconnectivité régionale, qui sera un moteur important pour la croissance et le développement futurs de la région, et en particulier pour la Serbie. Il s’inscrit dans le cadre de nos efforts conjoints avec l’UE visant à favoriser la connectivité en général et celle des infrastructures en particulier. On ne gaspille jamais quand on investit dans les infrastructures ; tout le monde en profite, tant la Serbie et la région que l’UE. Nous avons réussi à négocier une aide non remboursable importante de 40,6 millions d’EUR au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, tout en assurant la disponibilité du solde des fonds grâce à une ligne de crédit favorable obtenue auprès de nos partenaires de la BEI, avec lesquels nous avons collaboré à la mise en œuvre d’autres projets d’infrastructure en Serbie. »