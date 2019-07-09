25 millions d’EUR pour moderniser l’Université polytechnique de Bucarest

Plus de 5 000 étudiants et 273 employés bénéficieront du réaménagement du principal campus de l’Université.

Au cours de sa mise en œuvre, le projet créera quelque 1 000 emplois.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a consenti un prêt de 25 millions d’EUR pour rehausser la qualité, l’efficacité et l'efficience de l’enseignement, de l’apprentissage et de la recherche à l’Université polytechnique de Bucarest (UPB), un établissement de premier plan en Roumanie.

Le prêt de la BEI financera le réaménagement du campus de l’UPB, qui comprend la construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir trois facultés actuellement implantées sur le campus historique de Polizu. L’objectif est de regrouper sur le campus de Noul Local les facultés situées à Polizu et de moderniser les installations de manière à ce qu’elles puissent accueillir dans les meilleures conditions possibles les activités d’enseignement, d’apprentissage et de recherche de l’Université.

L’accord bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le cœur du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi communément appelé « plan Juncker ». La banque de l’UE et la Commission européenne coopèrent au titre de ce plan afin de renforcer la capacité de prise de risque de la BEI et, partant, d’améliorer son offre de produits et d’accroître l’impact potentiel des projets.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a fait le commentaire suivant : « Cette première opération de la BEI en faveur de l’enseignement supérieur en Roumanie est réalisée grâce aux garanties du Plan d'investissement pour l'Europe. Ce projet contribuera à relever le niveau des services offerts par l’enseignement universitaire, qui souffre de sous-investissement en Roumanie. Il améliorera la qualité des études de plus de 5 000 étudiants et les activités de recherche, tout en renforçant la compétitivité du système éducatif roumain et de l’économie du pays. »

Citation du Commissaire européen :

Mihnea Costoiu, Recteur de l’UPB , s’est exprimé en ces termes : « Pour nous, c’est un grand honneur que d’être la première université roumaine qui bénéficie de l’appui de la Banque européenne d’investissement. Il s’agit de la plus grande université technique de Roumanie d'où sortent de nombreux diplômés en spécialisation intelligente et en technologie qui entrent sur le marché du travail ; ainsi, le projet soutiendra non seulement l’éducation nationale mais aussi l’économie du pays. Nous espérons aussi qu’il constituera un modèle de bonnes pratiques pour d’autres universités lorsqu’elles mettront en œuvre des projets similaires. De plus, grâce à la garantie qu’offre le Plan d'investissement pour l'Europe, notre université sera en mesure de renforcer ses capacités de recherche afin d’avoir un impact positif sur la société. L’université célébrant son 200e anniversaire, ce soutien à notre communauté tombe à point nommé et nous remercions la BEI et le FEIS de rendre possible la modernisation de nos installations. »