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BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 25 000 000 €
Éducation : 25 000 000 €
Date(s) de signature
9/07/2019 : 25 000 000 €
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Related public register
15/02/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
Related EFSI register
15/03/2019 - BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
Communiqués associés
Roumanie : Plan d'investissement pour l'Europe - premier appui de la BEI à l’enseignement supérieur

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 09/07/2019
20170262
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 51 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of financing investments for Bucharest Polytechnic University in Romania. The investments concern building research and teaching facilities for the Faculty of Aerospace Engineering and the Faculty of Applied Chemistry and Materials Science.

This project is part of a longer term modernisation programme of the University and is well aligned with the National Strategy for Research and Innovation for the period 2014-2020. One of the objectives of the modernisation is opening up the University for cooperation with domestic and international public and private research, non-research actors and active contribution to the European Research Area (ERA) and the European Higher Education Area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings relating to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects (Annex II of the European Directive). This will be studied in detail during the appraisal. The possible impact on natural sites will be checked during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
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15/03/2019 - BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
Date de publication
15 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84704572
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170262
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
Date de publication
15 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
90480741
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170262
Dernière mise à jour
15 Mar 2019
Secteur(s)
Éducation
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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15/02/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
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15/03/2019 - BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
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Fiche récapitulative
BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
Fiche technique
BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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