Ce prêt à long terme, assorti d’une période de disponibilité de deux ans, est destiné à financer 75 % du plan d’investissement dans l’efficacité énergétique prévu dans le DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2017-2021.

L’accord de prêt, appuyé par le plan Juncker, permettra de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO 2 des aéroports d’Aena en Espagne.

La BEI estime que ce projet contribuera à créer 635 emplois indirects pendant la phase de mise en œuvre.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Aena travailleront de concert pour réduire l’impact environnemental des aéroports espagnols. Emma Navarro, vice-présidente de la banque de l’UE, et Maurici Lucena, président d’Aena, ont signé ce jour à Madrid un accord de financement en vertu duquel la BEI octroie à l’entreprise un prêt de 86 millions d’EUR.

L’accord a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe , dont la garantie permet à la BEI d’octroyer des prêts à des conditions avantageuses à l’appui de projets qui, par leur structure ou leur nature, contribuent à renforcer la croissance économique et l’emploi. En l’occurrence, les investissements financés par la BEI permettront de créer 635 emplois indirects pendant la phase de réalisation du projet.

Aena pourra utiliser cette ligne de crédit au cours des deux prochaines années pour financer 75 % des investissements destinés à améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir le recours à des sources d’énergie renouvelables dans les 46 aéroports et 2 héliports de son réseau en Espagne. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du DORA (document de réglementation aéroportuaire) 2017-2021.

Concrètement, l’intervention de la BEI sous l’égide du plan Juncker permettra de remplacer les systèmes d’éclairage des aéroports par des solutions à faible consommation, d’optimiser l’isolation thermique des terminaux et de rénover les systèmes de ventilation et les chaudières. On prévoit en outre la mise en service, à Madrid, d’une centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation – qui produira 13 600 MWh d’énergie propre par an, avec à la clé une réduction annuelle des émissions de CO 2 de 2 980 tonnes – ainsi que l’installation de quelque 2 700 points de recharge pour véhicules électriques dans les parkings du réseau. L’ensemble de ces améliorations contribuera à la concrétisation de l’objectif de réduction de 30 % des émissions de CO 2 des aéroports sur la base des prévisions de trafic aérien.

Lors de la cérémonie de signature à Madrid, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a souligné « l’importance de cet accord pour réduire l’impact environnemental des aéroports espagnols, tout en favorisant la croissance économique et l’emploi » : « Les investissements qu’appuie la BEI par le biais de ce financement répondent à l’une de nos grandes priorités, à savoir soutenir l’action en faveur du climat. Une action qui bénéficie réellement à notre économie puisqu’en l’occurrence elle permet aux aéroports d’Aena, qui ont accueilli l’an dernier plus de 263 millions de passagers, de mettre en œuvre les technologies les plus récentes en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. »

Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l’énergie, s’est exprimé en ces termes : « Cet accord démontre une fois de plus à quel point le plan Juncker contribue à la réalisation de nos objectifs en matière d’action pour le climat dans toute l’UE. Il montre également que le fait d’investir dans des mesures propices à l’efficacité énergétique est l’un des moyens les plus efficaces et les plus rapides de parvenir à une économie non seulement sobre en carbone, mais également créatrice d’emplois et génératrice de croissance. Je tiens également à féliciter l’Espagne, l’un des principaux bénéficiaires du plan Juncker, avec plus de 46 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires mobilisés. »

Pour sa part, Maurici Lucena, le PDG d’Aena, a déclaré : « La viabilité environnementale est l’un des objectifs prioritaires du Plan stratégique 2018-2021 d’Aena. Nous appliquons ainsi différents plans d’action visant à réduire les niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte environnementale. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre plan d’amélioration de l’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables pour les prochaines années. »

La Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds d’Aena. Les deux entités entretiennent des relations permanentes, de sorte qu’Aena fait part à la BEI de ses projets d’investissement à long terme