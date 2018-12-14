Aena Energy Efficiency Investment Plan SFSB

Fiche récapitulative
The project will finance the environmentally sustainable investments under AENA's strategic plan, DORA. During the period 2018-2021, AENA will invest in the energy efficiency renovation of airport terminals and other buildings as well as in low-carbon mobility. The project falls under the Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB") Initiative.
The project seeks to reduce the environmental impact of AENA's activity and operations, with specific actions aimed at protecting the environment with the long-term goal of achieving an economically sustainable business model. AENA's airports will anticipate and go beyond the future regulatory framework in place once the new law on climate change and energy transition is passed.
The project covers the rehabilitation of airport terminals and other associated buildings, renewable energy plants and electric car charging stations, which are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92 /EU, as amended by Directive 2014/52/EU. Nevertheless, all environmental aspects and compliance with applicable directives will be assessed at appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.