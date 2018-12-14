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AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 90 000 000 €
Énergie : 23 400 000 €
Industrie : 66 600 000 €
Date(s) de signature
30/11/2020 : 3 736 200 €
30/11/2020 : 10 633 800 €
16/04/2019 : 19 663 800 €
16/04/2019 : 55 966 200 €
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12/03/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
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14/12/2018 - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
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Espagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI accorde un prêt de 86 millions d’EUR à Aena pour l’aider à financer le renforcement de l’efficacité énergétique de ses aéroports

Fiche récapitulative

Date de publication
11 mars 2021
Statut
Référence
Signé | 16/04/2019
20180395
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
AENA SME SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 101 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Industrie - Construction
Description
Objectifs

The project will finance the environmentally sustainable investments under AENA's strategic plan, DORA. During the period 2018-2021, AENA will invest in the energy efficiency renovation of airport terminals and other buildings as well as in low-carbon mobility. The project falls under the Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB") Initiative.

The project seeks to reduce the environmental impact of AENA's activity and operations, with specific actions aimed at protecting the environment with the long-term goal of achieving an economically sustainable business model. AENA's airports will anticipate and go beyond the future regulatory framework in place once the new law on climate change and energy transition is passed.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project covers the rehabilitation of airport terminals and other associated buildings, renewable energy plants and electric car charging stations, which are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92 /EU, as amended by Directive 2014/52/EU. Nevertheless, all environmental aspects and compliance with applicable directives will be assessed at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
Date de publication
12 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87348045
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180395
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
Date de publication
14 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
89016037
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180395
Dernière mise à jour
14 Dec 2018
Secteur(s)
Énergie, Industrie
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Photogallery

Spain: Investment Plan for Europe - EIB provides Aena with EUR 86m to improve the energy efficiency of its airports
Aena Energy Efficiency Investment Plan SFSB
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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