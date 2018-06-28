Un prêt direct de 27,3 millions d’EUR bénéficiant de la garantie du FEIS.

Ce prêt contribuera à la construction d’un centre de simulation médicale et de laboratoires de recherche ainsi qu’à la modernisation de deux services hospitaliers.

Ce projet a été préparé avec l’aide de la plateforme européenne de conseil en investissement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accepté de mettre à disposition 114,77 millions de PLN (environ 27,3 millions d’EUR) pour financer un renforcement de la capacité de l’université de médecine de Poznan en matière d’enseignement médical, de recherche et de fourniture de services de santé. Cette opération est assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe. Le concours du FEIS a permis de conclure le prêt sans que la République de Pologne ne le garantisse. Il s'agit du deuxième prêt que la BEI accorde directement à une université polonaise. Le premier, d’un montant de 100 millions de PLN, a été signé au mois d’avril de cette année avec l’université de médecine de Varsovie.

Le prêt BEI financera la conception, la construction et l’équipement d’un nouveau centre de simulation médicale de pointe à l’université. L’investissement couvre également la construction du nouveau site de la faculté de pharmacie et de son centre de technologies pharmaceutiques innovantes, lequel abritera des laboratoires de recherche agréés. Le prêt permettra en outre l’agrandissement et la rénovation de deux hôpitaux universitaires : le service des urgences de l’hôpital universitaire d’Heliodor Święcicki et le service d’ophtalmologie adjoint à l’unité des maladies génétiques à l’hôpital universitaire de la Transfiguration.

Ce projet a bénéficié d’un appui sous la forme de conseils de la part de plateforme européenne de conseil en investissement, qui a aidé l’université de médecine de Poznan à structurer l’investissement et sa génération de recettes à l’avenir. Elle a également permis d’accélérer la mise en œuvre du projet.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Cette opération novatrice soutenue par la BEI et le Plan d’investissement pour l’Europe renforcera la qualité de l’enseignement et de la RDI à Poznan, la cinquième ville de Pologne. Elle améliorera les services de santé fournis à la population, qui, en Pologne, sont encore inférieurs à la moyenne de l’UE et des pays de l’OCDE au regard de plusieurs critères, comme la longueur du délai pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste et le nombre de professionnels de santé par habitants, qui figure parmi les plus bas. »

Vytenis Andriukaitis, commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, a déclaré ce qui suit : « Étant un ancien chirurgien cardiaque, je comprends de tout mon cœur à quel point la recherche et les avancées médicales importent pour assurer la qualité des soins et des services. Poznan enregistrera de grandes améliorations dans ces domaines, en partie grâce à la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques dont bénéficie le prêt. J’en suis ravi. Investir dans ce projet équivaut à investir dans la population polonaise – et européenne. »

Le ministre des investissements et du développement économique, Jerzy Kwieciński, a ajouté : « D’après les statistiques, la Pologne se classe au cinquième rang de l’UE au regard du montant du soutien approuvé au titre du plan Juncker. 29 investissements ont déjà été approuvés pour une valeur de près de 32 milliards de PLN. Les contrats de 21 d’entre eux ont déjà été signés. Cela signifie que nous signerons au moins huit contrats supplémentaires. N’oublions pas toutefois qu’il ne s’agit que de statistiques. Il importe que des fonds se dirigent vers la Pologne, mais la manière dont ils sont dépensés est bien plus cruciale encore. L’investissement effectué par l’université de médecine de Poznan comporte tous les caractéristiques d’un bon projet : sécurité des patients, innovation et perspective d’amélioration de l’enseignement dispensé aux futurs docteurs. Nous espérons être les témoins d’autres investissements de ce type. »

Commentaire d’Andrzej Tykarski, recteur de l’université de médecine de Poznan : « Je suis extrêmement heureux que notre université se soit vu accorder un prêt d’un énorme montant de la part de la Banque européenne d’investissement. Ce prêt permettra non seulement à notre établissement d’effectuer enfin les investissements stratégiques nécessaires auxquels nous souhaitions procéder depuis si longtemps, mais il l’aidera aussi à se transformer en un centre moderne d’enseignement axé sur la recherche scientifique et l’enseignement universitaire et clinique. De plus, le service des urgences de l’hôpital et les nouveaux services cliniques joueront un rôle très important pour garantir la sécurité sanitaire des résidents de notre ville. L’ensemble des mesures d’investissement précitées permettra tout simplement à l’université des sciences médicales de Poznan de rivaliser avec les grands centres d’enseignement européens. »