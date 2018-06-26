Normandie Participations, fonds d’investissement de la Région Normandie, la Banque européenne d’investissement (BEI) et deux Caisses Régionales du Crédit Agricole (CRCA) créent une nouvelle offre de financement dédiée aux entrepreneurs normands : le fonds de prêts participatifs Normandie Horizon doté, dans un premier temps, d’une capacité d’intervention de 20 millions d’euros. Par la suite, celle-ci sera portée à 40 millions d’euros.

Le protocole d’intentions a été signé ce jour à Rouen par Monsieur Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Monsieur Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI, Monsieur Franck Murray, Président de Normandie Participations, Monsieur Nicolas Denis, Directeur Général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Normandie-Seine, Monsieur Daniel Epron, Président de la Caisse Régionale Crédit Agricole Normandie et de Monsieur Pascal Voulton, Président du Directoire de Sofimac Régions.

A mi-chemin entre l’investissement en capital et le prêt à long terme, Normandie Horizon va permettre d’élargir l’offre de financement disponible au bénéfice des entreprises normandes. L’objectif est de proposer un outil financier simple et efficace pour soutenir les PME et ETI rencontrant des difficultés à obtenir des prêts classiques, le plus souvent par insuffisance de fonds propres, tout en préservant l’indépendance et la gouvernance de ces mêmes entreprises.

Environ 75 entreprises pourront bénéficier de ces financements participatifs d’ici à 2022, avec des conditions financières attractives grâce à l’intervention de la BEI détenant la notation financière triple A et de la garantie européenne au titre du plan d’investissement pour l’Europe plus connu sous le nom Plan Juncker.

Hervé Morin, Président de la région Normandie déclare : « La Normandie est la seule région à avoir créé cet outil financier, comme nous avons également été les premiers à créer notre fonds de financement, Normandie Participations. Ces fonds participatifs, provenant de Normandie Horizon, permettront d'avoir l’effet levier nécessaire pour l’obtention de prêts classiques. Cette démarche contribue au dynamisme de la Normandie : tous nos indicateurs économiques sont désormais à la hausse, nettement supérieurs à la moyenne nationale. Nous sommes dorénavant dans les premiers en termes de création d’emploi et d’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises ».

Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI cite : « Grâce à cette offre de financement innovante, nous sommes en capacité d’accompagner au mieux les entreprises normandes dans leurs projets de développement. Là est la valeur ajoutée de l’intervention de la BEI, la banque de l’Union européenne, et du plan Juncker au cœur des territoires ! ». « C’est en effet en innovant et en développant de nouveaux outils financiers avec nos partenaires que nous arriverons à répondre au plus près des besoins des entrepreneurs et des porteurs de projet. Je souhaite que d’autres fonds de prêts participatifs puissent se développer dans d’autres régions françaises ».

Pascal Voulton, Président de Sofimac IM déclare : « Nous sommes très heureux de participer à Normandie Horizon. Ce grand projet a été construit autour d’une vision ambitieuse et partagée par l’ensemble des parties prenantes : celle de stimuler le tissu économique des PME et ETI de la région Normandie à travers une palette d’outils flexibles et pérennes à la croisée du capital investissement et du prêt à long terme. »

L’intervention de Normandie Horizon est une vraie valeur ajoutée pour l’entreprise normande bénéficiaire :

Elle renforce les fonds propres de l’entreprise tout en faisant effet de levier sur la dette bancaire,

Elle n’est pas dilutive pour le dirigeant et peut comprendre une part amortissable et in fine,

Elle entraîne des prises de garanties réduites sur les actifs de l’entreprise.

Normandie Horizon, opérationnel dès juin 2018

Normandie Participations, la BEI et le Crédit Agricole s’associent pour lancer Normandie Horizon, un fonds de prêts participatifs doté d’une première enveloppe de 20 millions d’euros qui devrait atteindre rapidement 40 millions d’euros.

Avec ce nouveau dispositif, l’Europe, la Région Normandie et le Crédit Agricole unissent leurs énergies pour mettre en place un outil simple, efficace et souple pour les entrepreneurs normands, pouvant s’adresser à l’ensemble du tissu économique régional, des TPE aux ETI !

Un budget de 20 millions d’euros pour débuter…

Normandie Horizon est capitalisée dans un premier temps à hauteur de 7 millions d’euros par Normandie Participations et 3 millions d’euros par deux Caisses Régionales du Crédit Agricole, complétés par un financement de 10 millions d’euros de la BEI, permettant un volume d’intervention immédiat de 20 millions d’euros.

Par la suite les ressources de Normandie Horizon pourront être portées à 40 millions d’euros. La BEI a d’ailleurs approuvé un financement qui pourra atteindre jusqu’à 20 millions d’euros.

Dossier de presse