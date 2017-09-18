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NORMANDIE HORIZON

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 20 000 000 €
Lignes de crédit : 20 000 000 €
Date(s) de signature
11/09/2018 : 20 000 000 €
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Related EFSI register
09/04/2019 - NORMANDIE HORIZON
Communiqués associés
France : lancement de « Normandie Horizon », une offre de financement inédite pour renforcer le soutien aux entreprises normandes
Projet apparenté
FRENCH REGIONS SME PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
18 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 11/09/2018
20170194
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORMANDIE PRETS PARTICIPATIFS
NORMANDIE PARTICIPATIONS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

In line with the terms of the French Regions SME Programme, the project consists in a EUR 20m loan facility to Normandie Prêts Participatifs ("NPP"), a EUR 40m fund aiming at supporting regional small and medium-sized enterprises (SMEs) through subordinated loans. NPP will be initially capitalised for a total of EUR 10m by Normandie Participations (an entity of the Region's development agency ADN) and by a commercial bank. NPP's will be deployed across a wide array of businesses and sectors in Normandie, by providing forms of subordinated finance that is not commonly offered by the banking and financial sector, to enhance SMEs' ability to contract loans and allow growth.

NPP will provide up to EUR 40m of financing to SMEs and thereby support the growth ambitions of entrepreneurs and small businesses throughout Normandie. It is anticipated that up to 80 businesses may receive support over 2018-2022.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - NORMANDIE HORIZON
Date de publication
9 Apr 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
84191513
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170194
Dernière mise à jour
9 Apr 2019
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
France
Disponible au public
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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