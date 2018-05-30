La BEI va accorder un prêt de 330 millions d'EUR sur 30 ans garanti par le FEIS

Révision majeure d’ouvrages cruciaux de protection contre les inondations pour assurer la sécurité des Pays-Bas

Des pompes et des écluses spéciales rétabliront la migration des poissons entre le lac et la mer.

La Banque européenne d'investissement vient d'accorder 330 millions d'EUR à l'appui de la réhabilitation et de la modernisation du barrage néerlandais « Afsluitdijk », situé entre les provinces de Hollande septentrionale et de Frise. L'une des principales infrastructures de protection contre les inondations aux Pays-Bas, le barrage doit être entretenu et modernisé, ce qui devrait être achevé d'ici 2022. Le prêt est assorti d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission Juncker.

La principale digue des Pays-Bas, achevée pour la première fois en 1932, a permis de fermer le Zuiderzee, un ancien bras de mer, et de le transformer en un lac d'eau douce connu aujourd'hui sous le nom d'IJsselmeer. Dès cette année, la couche supérieure de l'Afsluitdijk sera renforcée et une barrière anti-inondation supplémentaire sera installée devant les écluses actuelles aux deux extrémités du barrage, à Kornwerderzand et Den Oever, pour faire face à la montée des eaux de la mer. Les écluses d'affouillement actuelles seront remises en état et des travaux spéciaux seront réalisés pour créer des passages pour les poissons qui permettront de rétablir la migration des poissons entre la mer et le lac intérieur.

« Ce projet emblématique est l'une des principales raisons pour lesquelles les Néerlandais gardent les pieds au sec », a déclaré Vazil Hudak, vice-président de la BEI. « À l'ère du changement climatique, l'élévation du niveau de la mer est une préoccupation bien réelle pour les Pays-Bas, et la Banque de l'UE est heureuse de soutenir la modernisation de cet important ouvrage de défense.

Karmenu Vella, commissaire européen à l'environnement, aux affaires maritimes et à la pêche, a déclaré : « Dans les décennies à venir, il est probable que les risques d'inondation en Europe soient plus élevés et que les pertes économiques soient plus importantes. Je suis heureux de voir que la garantie du FEIS contribuera non seulement à assurer une défense cruciale contre les inondations pour les Pays-Bas, mais aussi, et de manière non négligeable, au renforcement de la protection de la nature par la création de passages permettant le rétablissement de la migration des poissons, vitale pour l'écosystème ».

Sur le plan technique, l'installation de nouveaux systèmes de pompage que prévoit ce projet entraînera une augmentation de la capacité d'évacuation de l'eau de l'IJsselmeer dans la mer. Le projet comprend une petite composante d’amélioration et d’entretien de la voirie.