- Premier financement de la banque de l’UE depuis l’entrée en vigueur du troisième programme allemand de contrats de type « A-Modell »

- Partenariat public-privé avec le soutien du « plan Juncker »

- Nouvelle réserve de la BEI destinée au service de la dette à la demande du secteur

La Banque européenne d'investissement (BEI) accordera un prêt de 250 millions d’EUR à l'appui de la construction, du financement, de l'exploitation et de l'entretien de l’autoroute A10/A24 dans le Land de Brandebourg (Allemagne). Le projet porte notamment sur le passage de 4 à 6 voies d’un segment de 29,6 km de l’autoroute A10 entre Havelland et Pankow ainsi que sur la reconstruction d’un segment de 29,2 km de l’autoroute A24 à quatre voies entre Neuruppin et Kremmen. Il concerne en outre l’entretien et l’exploitation d’un tronçon supplémentaire de 5,4 km d’une route existante reliant les deux autoroutes. Le prêt de la BEI a été rendu possible par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d'investissement pour l'Europe (PIE), dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en qualité de partenaires stratégiques afin de dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Le complexe autoroutier « A10/A24 » sera construit et exploité avec l’aide d’une opération de financement de type partenariat public-privé (PPP), qui représente un dispositif efficace pour la construction d'infrastructures et la fourniture de services publics. Le consortium réunit BAM-PGGM et HABAU, le pouvoir adjudicateur étant la République fédérale d’Allemagne, représentée par le Land de Brandebourg via la DEGES (l'agence fédérale allemande de planification et de réalisation des autoroutes).

Le contrat du projet, qui entre en vigueur en mars 2018, aura une durée de 30 ans. Le projet « A10/A24 » est le premier d’une série de onze projets de PPP qui seront attribués dans le cadre du troisième programme de contrats de type « A-Modell » en Allemagne. Parallèlement à l’octroi du prêt de 250 millions d’EUR, la BEI proposera, pour la première fois en Allemagne, un mécanisme de réserve destiné au service de la dette, d’un montant de 8,3 millions d’EUR, qui pourra être utilisé comme réserve de liquidités en vue de couvrir d’éventuels déficits temporaires de trésorerie pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois. Grâce à ce produit innovant, la banque de l’UE répond à des demandes de longue date émanant de consortiums soumissionnaires dans le cadre du programme allemand de contrats de type « A-Modell ».