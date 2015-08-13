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AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW

Signature(s)

Montant
258 344 629,52 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 258 344 629,52 €
Transports : 258 344 629,52 €
Date(s) de signature
15/02/2018 : 8 344 629,52 €
15/02/2018 : 250 000 000 €
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Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - 250 millions d’EUR pour le projet autoroutier « A10/A24 »

Fiche récapitulative

Date de publication
13 août 2015
Statut
Référence
Signé | 15/02/2018
20150448
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 258 million
EUR 652 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Design (partly), construction (partly), financing, operation and maintenance of the A10/A24 motorway section between Neuruppin (A24) and the intersection Pankow (A10/A114) in the German State Brandenburg. In particular, the project comprises the widening (2x3) of a 29.6km section of the A10 motorway as well as reconstruction of a 29.2km section of A24. The 30 year PPP-Contract will also include the operation and maintenance of the widened and reconstructed sections and will be remunerated on an availability basis.

The main economic benefits of the project will stem from reduced travel times and improved road safety, thanks to enhanced road capacity. Likewise vehicle operating costs for road users are expected to decrease.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EC. Compliance with the SEA directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC will be reviewed at appraisal.

The project is being procured in accordance with Directives 2004/18/EC, 2004/17/EC and 2007/66/EC through a negotiated procedure with pre-qualification, including international publication in the Official Journal of the EU (OJEU). The tender process was launched in June 2015 with prior publication of the contract notice in the OJEU (2015/S 105-190010).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - B96n-Erlaeuterungsbericht
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60830167
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150448
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - Neuruppin-Oberkraemer-Erlaeuterungsbericht
Date de publication
15 Aug 2015
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60831254
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150448
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Pankow
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60833910
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150448
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW - Oberkraemer-Schwanebeck
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60834408
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150448
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Date de publication
9 Nov 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62893036
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150448
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A10 A24 PPP NEURUPPIN - PANKOW
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
216976552
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150448
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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