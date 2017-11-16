La Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI), qui forment ensemble le Groupe BEI, ont signé ce jour un accord de garantie avec Ukrgasbank afin de soutenir des prêts d’un montant équivalent à 50 millions d'EUR à destination des petites et moyennes entreprises (PME) en Ukraine.

Cet accord vise à faciliter l’accès aux financements des PME ukrainiennes en accordant une garantie de 70 % sur chaque prêt octroyé par Ukrgasbank. Grâce à cette garantie, 50 millions d’EUR de financements seront mis à la disposition de PME à des conditions plus favorables, notamment des exigences allégées en matière de sûretés.

Cette opération de garantie devrait permettre de mobiliser des financements supplémentaires en faveur des PME et, in fine, de pérenniser des emplois et de créer de nouveaux créneaux d’activité en Ukraine. Cette garantie est financée par l’Union européenne (UE) par l’intermédiaire de la Facilité d’investissement pour le voisinage, au titre de l’initiative EU4Business.

Le Groupe BEI a uni ses forces à celles de l’Union européenne pour renforcer le développement économique dans les pays qui ont signé des accords d’association avec l’UE, à savoir la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, en apportant un soutien technique et financier ciblé aux PME dans ces trois pays. L’UE s’attache à appuyer l’essor du secteur privé dans les pays du Partenariat oriental au moyen de son initiative EU4Business. Cette dernière a pour objet de faciliter l’accès des PME aux financements, d’améliorer l’environnement économique et de fournir des services de conseil aux entreprises locales.

La banque publique ukrainienne Ukrgasbank possède plus de 22 ans d’expérience dans le secteur bancaire ukrainien et propose une gamme de produits et de services tant classiques qu’innovants. Elle dessert quelque 900 000 particuliers et plus de 46 000 entreprises, dont des PME. La banque fonctionne grâce à un réseau de quelque 230 agences dans toute l’Ukraine et accorde une priorité stratégique au financement de sources d’énergie propre.

Katarina Mathernova, directrice générale adjointe au sein de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission européenne, a commenté l’opération en ces termes : « Les PME sont la pierre angulaire de l’économie ukrainienne. Pour croître davantage, elles requièrent un meilleur accès à des financements abordables à long terme. Contribuer à améliorer les conditions d’accès aux financements figure parmi nos grandes priorités dans le cadre de l’initiative EU4Business. Il s’agit de stimuler l’économie au bénéfice des citoyens ukrainiens. Je suis heureuse que l’UE, y compris la BEI et le FEI, mette en œuvre cette priorité. »

Christoph Kuhn, directeur de la gestion des mandats à la BEI, a pour sa part déclaré : « Améliorer l'accès des PME aux financements à long terme est crucial pour renforcer la position et la compétitivité de cet important secteur de l’économie ukrainienne. Cette opération contribuera à la diversification de l’économie nationale et permettra d’accroître la part du PIB provenant des PME en Ukraine. »

Maria Leander, secrétaire générale du FEI, s’est exprimée en ces termes : « La signature de cet accord de garantie constitue une étape importante pour le FEI dans le soutien qu’il apporte à l’essor des PME en Ukraine. »

Kyrylo Shevchenko, PDG d’Ukrgasbank, a pour sa part ajouté : « Nous sommes fiers qu’Ukrgasbank soit l’une des premières institutions financières en Ukraine à signer un accord de garantie au titre de l’initiative EU4Business. Nous sommes convaincus que cette garantie est un instrument approprié pour favoriser l’octroi de prêts aux PME, contribuant à une plus grande diversification et ouverture de l’économie et à la création d’emplois. Compte tenu de la priorité qu’Ukrgasbank accorde aux aspects environnementaux, cet accord servira tout d’abord à soutenir des projets relatifs aux énergies renouvelables, dont la couverture par des garanties est souvent insuffisante. »