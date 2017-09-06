©Alicja Chytla/ Energa

250 millions d’EUR pour moderniser le réseau de distribution d’Energa sous l’égide du plan Juncker

730 millions d’EUR en faveur de la recherche-développement en Pologne au titre de l’instrument de financement InnovFin

Ce jour, au forum économique qui se tient à Krynica Zdrój, la Banque européenne d’investissement (BEI) a confirmé qu’elle était fermement résolue à appuyer l’économie polonaise en fournissant des financements de presque 1 milliard d’EUR au total en faveur d’investissements stratégiques dans l’énergie et la science. Fidèle à son objectif de promotion d’une énergie compétitive et sûre, la BEI a fourni à Energa 250 millions d’EUR de financements pour mettre à niveau et agrandir son réseau de distribution d’électricité dans le nord et au centre de la Pologne. Ce concours de la BEI, sous forme d’obligations hybrides innovantes, est garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un élément central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission Juncker. La BEI met à disposition de la Pologne deux autres prêts, pour 730 millions d’EUR, en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation dans des instituts de recherche, des universités et des entreprises. Il s’agit des premières opérations qui sont promues par InnovFin Science, un dispositif soutenu financièrement par l’Union européenne au titre d’Horizon 2020, son programme de recherche et d’innovation.

Lors de la cérémonie de signature au forum économique de Krynica Zdrój, Mateusz Morawiecki, vice-premier ministre, s’est exprimé en ces termes : « Les investissements constituent l’un des piliers de la stratégie de développement responsable du gouvernement. Nous souhaitons utiliser pleinement les sources de financement disponibles tant à destination des petites et moyennes entreprises qu’en faveur d’initiatives gouvernementales à grande échelle. Au cours des dix-huit derniers mois, le ministère du développement économique a coordonné et surveillé la mise en œuvre du plan Juncker en Pologne et nous sommes très heureux de constater ses effets et d’en faire état. Les données publiées par la Banque européenne d’investissement montrent que la Pologne se classe au sixième rang de l’ensemble des pays de l’UE pour ce qui est de transformer en investissements des fonds pourvus par la Banque. L’actuel contrat est le troisième d’une série d’accords soutenant des projets d’investissement de notre État. Ces trois investissements – Energa, Tauron et Przewozy Regionalne – affichent une valeur totale de 5,6 milliards de PLN. » Il a ajouté ce qui suit : « Parmi les institutions internationales de financement, la BEI reste notre principal partenaire et je me réjouis donc de signer avec la Banque deux nouveaux accords de prêt qui financeront des projets de R-D essentiels pour la croissance économique. Ces nouveaux prêts, ainsi que les précédents accordés depuis 2004 pour des projets de recherche-développement et d’innovation représentent un total de quelque 7 milliards d’EUR. Ils contribuent à faire avancer quasiment chaque discipline scientifique : de l’optique quantique à la chimie supramoléculaire et à l’imagerie holographique 3D ».

Vazil Hudák, le vice-président de la BEI qui supervise les opérations de la Banque en Pologne, a commenté l’opération en ces termes : « L’appui à une énergie compétitive et sûre est l’une des priorités de la BEI et nous nous réjouissons donc de financer le programme de modernisation d’Energa, car il améliorera la fiabilité et la qualité de la fourniture d’électricité. Les obligations hybrides relevant du plan Juncker prouvent une nouvelle fois qu’elles sont un moyen efficace de financement innovant pour dynamiser les investissements dans le secteur énergétique polonais. » Et le vice-président d’ajouter : « Nous sommes fiers, également, de poursuivre notre appui à la recherche et à l’innovation polonaises, car elles jouent un rôle clé pour stimuler la croissance en Europe, garantir sa compétitivité à long terme et créer des emplois à haute valeur ajoutée. Nous avons pour objectif de renforcer la recherche, de promouvoir l’efficacité, d’encourager le resserrement des liens entre recherche et industrie et d’attirer plus d’investissements privés à l’appui d’activités de développement appliqué et d’innovation en Pologne et dans l’ensemble de l’Europe. »

Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l’innovation, a déclaré : « L’accord conclu aujourd’hui en Pologne, dans le cadre du programme InnovFin Science, est crucial. Ce nouvel apport de 730 millions d’EUR en faveur des activités de recherche-développement et d’innovation offrira d’énormes avantages aux instituts de recherche polonais. De plus, je suis fier que le plan Juncker contribue à mettre à niveau et améliorer les réseaux d’électricité en Pologne. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques est bien parti pour mobiliser plus de 225 milliards d’EUR d’investissements dans toute l’Europe, y compris 26 projets déjà approuvés en Pologne. J’encourage les promoteurs de projets et les petites entreprises à la recherche de financements à tirer le meilleur parti du soutien qu’offre le plan Juncker. »

Daniel Obajtek, PDG d’Energa SA, a fait le commentaire suivant : « L’émission d’obligations hybrides représente le troisième projet mis en œuvre avec la Banque européenne d’investissement. Les fonds collectés seront affectés à des investissements dans le segment de la distribution et à l’agrandissement et la modernisation du réseau électrique, notamment pour renforcer sa fiabilité. C’est un axe d’investissement prioritaire pour nous, qui nous permettra de fournir à nos clients des services de haute qualité. »

Energa emploiera les fonds issus de l’émission d’obligations hybrides pour appliquer son programme d’investissement prioritaire en 2017-2019. La société estime que, pour cette période, ses dépenses d’équipement seront au total de l’ordre de 814 millions d’EUR. Les obligations hybrides sont innovantes en ce qu’elles s’apparentent à des opérations de type apports de fonds propres et en ce que les agences de notation les considèrent comme des apports partiels. Le programme d’Energa a pour objectif principal d’augmenter la sécurité de la fourniture d’électricité tout en limitant les déperditions sur le réseau et en améliorant la qualité de service. Le projet englobera aussi des investissements dans le raccordement de sources d’énergie renouvelables (principalement basse et moyenne tension) afin d’augmenter la capacité d’accueil du réseau. Hormis ces volets sont également prévus des investissements dans des compteurs intelligents et dans l’automatisation du réseau, ainsi que dans de nouveaux raccordements sur le réseau de distribution.

S’agissant de l’appui accordé à la science en Pologne au titre du nouveau dispositif InnovFin Science – EU Finance for Innovators, qui cible des projets scientifiques, un prêt BEI de 425 millions d’EUR viendra financer les activités de recherche statutaires assurées par du personnel scientifique et universitaire de toutes catégories employé par des universités et des instituts de recherche publics polonais intervenant dans la plupart des disciplines scientifiques. La banque de l’UE octroie un autre prêt, d’un montant de 305 millions d’EUR, destiné à financer des subventions accordées à des projets de R-D par le Centre national de la recherche scientifique et le Centre national pour la recherche-développement à l’issue d’appels à candidatures auprès d’étudiants en doctorat, de post-doctorants, de directeurs de recherche et de consortiums de recherche. Les projets en question consisteront en travaux de recherche fondamentale ou appliquée et seront mis en œuvre au sein d’instituts de recherche publics, d’universités et d’entreprises dans toute la Pologne. Cette opération de financement de la BEI a pour principal objectif de soutenir la R-D appliquée pratiquée dans les entreprises ainsi que les activités innovantes des sociétés et d’encourager le resserrement des liens entre recherche et industrie.

Quelque 150 000 chercheurs, techniciens et autres auxiliaires de recherche travaillent dans le secteur public de la science en Pologne. Les deux projets seront mis en œuvre en 2017 et 2018 ; ils auront pour effet non seulement de contribuer à préserver des emplois existants dans le secteur polonais de la R-D durant cette période, mais aussi, et surtout, de créer un grand nombre de nouvelles possibilités de carrière, en particulier pour les jeunes chercheurs. Avec les 16 précédents prêts accordés depuis 2004 pour cofinancer le secteur de la science en Pologne, les crédits signés aujourd’hui sous-tendent l’engagement à long terme pris par la BEI d’appuyer, à différents niveaux et dans diverses disciplines, les programmes polonais de recherche, développement et innovation.